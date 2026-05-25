Zagrebački Županijski sud evakuiran zbog dojave o bombi

N1 Info
25. svi. 2026. 09:24
10:31
Sve rasprave i ročišta odgođeni su do završetka pregleda i utvrđivanja sigurnosnih okolnosti.

Županijski sud na zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je nakon dojave o bombi u ponedjeljak ujutro zbog čega su odgođena sva zakazana ročišta, a među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom.

Kako se doznaje na sudu, nakon zaprimljene dojave svi zaposlenici izašli su iz zgrade na Zrinjevcu 5, a rad bi trebali nastaviti nakon policijskog protueksplozijskog pregleda.

U 9.30 sati na tom je sudu bila zakazana sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom u kojem se, prema neslužbenim podacima, očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg ravnatelja gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Koste Kostanjevića.

Jutarnji list objavio je da je Kostanjević, koji je ranije poricao sve optužbe, priznao krivnju i sklopio sporazum s Uskokom temeljem kojega bi trebao biti osuđen od oko dvije i pol godine zatvora te sporednu kaznu od više desetaka tisuća eura.

U aferi Hipodrom, za koju je u prosincu 2025. podignuta optužnica, Uskok sumnja da su bivši direktor USO-a Kostanjević zaštitarskoj tvrtki Eurolex nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom 'zaradio' 450 tisuća eura.

Početkom travnja bivši suvlasnik Eurolexa Domagoj Galić i njegov otac Slavko nagodili su se Uskokom kao i tvrtke Eurolex. I Kostanjevićeva nasljednica Jagoda Bončina Franjković priznala je optužbe te je osuđena na uvjetnu kaznu pa bi na optuženičkoj klupi u tom slučaju trebao ostati bivši predsjednik upravnog vijeća USO Goran Đulić.

