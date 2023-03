Britanski obavještajci: Propao napad na rusku flotu

Britansko ministarstvo obrane objavilo je da su Ukrajinci pokušali napasti rusku pomorsku bazu, ali je napad propao.

“Dana 22. ožujka 2023., najmanje tri plovila bez posade (USV) i jedna letjelica bez posade navodno su pokušale napasti rusku pomorsku bazu Sevastopolj, na okupiranom Krimu”, pišu Britanci.

Kremlj tvrdi da je oboren dron pun eksploziva iznad Rusije

Dodaje se da izvješća iz otvorenih izvora sugeriraju da je jedan USV zaustavljen prije luke, a dva su uništena u samoj luci.

Ruski dužnosnici rekli su da ruska plovila nisu oštećena.

“U prethodnom napadu USV-a na Sevastopolj 29. listopada 2022. navodno su oštećeni minolovac Ivan Golubec i fregata Admiral Makarov. Iako novi napadi vjerojatno nisu uspjeli oštetiti nikakvu vojnu imovinu, prijetnja USV-a vjerojatno nastavlja ograničavati operacije ruske Crnomorske flote”, navodi se u britanskom izvješću.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ZMzN1Zgl5c



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tzBBOFGsFB