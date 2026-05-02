Nobelovka Mohamadi u iranskom zatvoru prebačena u bolnicu nakon srčanog udara

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi hospitalizirana je u Iranu nakon "katastrofalnog pogoršanja zdravlja", uključujući "srčani udar", izjavila je zaklada kojom upravlja njezina obitelj.
Tajnik norveškog Nobelovog odbora, koji je Mohamadi dodijelio nagradu za 2023. godinu, izrazio je u četvrtak zabrinutost da se stanje iranske aktivistice za ljudska prava pogoršava nakon što je u zatvoru pretrpjela srčani udar.
Mohamadi, u pedesetima, osvojila je nagradu dok je bila u zatvoru zbog svoje kampanje za promicanje ženskih prava i ukidanje smrtne kazne u Iranu.
Aktivistkinja je "danas hitno prebačena u bolnicu u Zandžanu nakon katastrofalnog pogoršanja zdravstvenog stanja, uključujući dvije epizode potpune nesvijesti i teški srčani udar", priopćila je Zaklada Narges Mohamadi u izjavi na svojoj web stranici.
Reuters nije mogao odmah potvrditi izjavu.
Mohamadi je osuđena na novu zatvorsku kaznu od 7 i pol godina, priopćila je zaklada u veljači, nekoliko tjedana prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Nobelov odbor tada je pozvao Teheran da je odmah oslobodi.
Uhićena je u prosincu nakon što je osudila smrt odvjetnika Hosrova Alikordija. Tužitelj Hasan Hematifar rekao je novinarima da je tada davala provokativne primjedbe na Alikordijevoj komemoraciji u sjeveroistočnom gradu Mašhadu i poticala prisutne "da skandiraju slogane koji krše norme" i "remete javni mir".
