RAT UŠAO U 29. DAN
Američki izaslanik Steve Witkoff izjavio je kako se nada da će se sastanci između Irana i Washingtona održati tijekom tjedna kako bi se okončao rat na Bliskom istoku. Ali, sukobi zbog toga nisu prestali, istinski kraj rata ne nazire se i već je ušao u 29. dan.
"Vjerujemo da će biti sastanaka ovaj tjedan, doista se nadamo tome", rekao je Steve Witkoff odgovarajući na pitanje o pregovorima s Teheranom tijekom gospodarskog foruma u Miamiju.
"Imamo plan u 15 točaka na stolu. Očekujemo odgovor Iranaca. To bi moglo sve riješiti", dodao je.
Također je ponovio izjavu Donalda Trumpa prema kojoj je Iran dopustio prolaz deset tankera kroz Hormuški tjesnac kao dar.
Steve Witkoff je dodao da brodovi prolaze, što je vrlo, vrlo dobar znak.
"Što se tiče Irana, oni su desetkovani", rekao je pak Donald Trump novinarima u Miamiju.
"Oni razgovaraju, mi sada razgovaramo. Žele postići dogovor", ustvrdio je.
10:56
U napadima na Libanon ranjeno devet izraelskih vojnika
Izraelska vojska objavila je da je u posljednja dva dana na jugu Libanona ozlijeđeno devet vojnika.
Izraelske obrambene snage navele su da je jedan časnik teško ozlijeđen, dok je još jedan vojnik ranjen u jučerašnjem napadu protuoklopnim projektilom, prenosi Sky News.
Tijekom noći, dodaju, još je jedan časnik teško ozlijeđen, a šest vojnika je također ranjeno nakon raketiranja.
Vojnici su prevezeni u bolnicu, a njihove obitelji su obaviještene.
10:39
Pakistan domaćin razgovora sa Saudijskom Arabijom, Turskom i Egiptom o Iranu
Pakistan će od nedjelje biti domaćin Saudijskoj Arabiji, Turskoj i Egiptu na razgovorima o iranskom ratu, dok se Islamabad pozicionira kao potencijalno mjesto za pregovore SAD-a i Irana o sukobu, javlja Reuters.
Ministri vanjskih poslova četiriju zemalja održat će "dubinske rasprave o nizu pitanja, uključujući napore za deeskalaciju napetosti u regiji" tijekom dvodnevnih razgovora, priopćilo je pakistansko ministarstvo vanjskih poslova.
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da će se na sastanku pokušati uspostaviti mehanizam usmjeren na deeskalaciju.
"Razgovarali bismo o tome kamo vode pregovori u ovom ratu i kako ove četiri zemlje procjenjuju situaciju i što se može učiniti", rekao je za televizijsku kuću A Haber.
Četiri zemlje su uključene u pokušaj posredovanja između Washingtona i Teherana u ratu koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. veljače, i sve su izrazito ranjive na prijetnje opskrbi energijom i trgovinskim rutama.
Pakistan je Teheranu prenio američki prijedlog za okončanje rata i ponudio se da bude domaćin razgovora, a iranski dužnosnici naznačili su da bi se pregovori mogli održati u Pakistanu ili Turskoj.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da razgovori s Iranom idu "vrlo dobro", ali Teheran poriče razgovore s Washingtonom.
Iran razmatra američki prijedlog od 15 točaka, iako ga je jedan dužnosnik odbacio kao "jednostran i nepravedan". Njegovi zahtjevi kreću se od demontiranja iranskog nuklearnog programa do ograničavanja razvoja projektila i predaje kontrole nad Hormuškim tjesnacem, prema izvorima i izvješćima.
Turski miniustar Fidan izjavio je na konferenciji u Istanbulu da novi svjetski "policentrični sustav" zahtijeva rješenje za zaštitu vitalnih energetskih i trgovačkih ruta. Rekao je da je cilj turskog dijaloga na visokoj razini brzo zacrtati "djelotvorne korake" za okončanje rata prije nego što dođe do daljnjeg uništenja regije i globalnog gospodarstva.
10:02
Ubijeni zapovjednici Hezbolaha, ali i civili
Izraelska vojska priopćila je da je ubila dvojicu visokih pripadnika komunikacijske jedinice Hezbolaha.
Vojska je navela da se radi o Ayoubu Husseinu Yacoubu i Yasseru Muhammadu Mubaraku. Yacoub je, prema priopćenju objavljenom na Telegramu, ubijen u napadu u glavnom gradu Libanona, Bejrutu.
Izraelska vojska također je izvijestila da su njezine zračne i pomorske snage tijekom noći napale više područja na jugu Libanona. Meta su bila skladišta oružja, lansirne rampe i vojni objekti, dodaje se u priopćenju. Također, u izraelskom zračnom napadu u libanonskom mjestu al-Haniyah poginule su četiri osobe, a devet ih je ozlijeđeno.
Dužnosnici civilne zaštite rekli su za Al Jazeeru da su meta napada bili sirijski poljoprivrednici koji su radili na tom području.
09:36
Hutisti izveli prvi napad na Izrael od početka rata na Bliskom istoku
Jemenski hutisti, saveznici Irana, preuzeli su u subotu odgovornost za svoj prvi napad na Izrael od početka rata na Bliskom istoku, svega nekoliko sati nakon što je izraelska vojska objavila da je zabilježila lansiranje rakete iz Jemena, javlja France Presse.
Hutisti su dan ranije zaprijetili da će se uključiti u sukob prouzročen američko-izraelskom ofenzivom protiv Irana 28. veljače.
Glasnogovornik hutista Jahja Sari je u videosnimci objavljenoj na društvenoj platformi X kazao da je pokret izveo svoju "prvu operaciju" protiv Izraela te pogodio "osjetljive neprijateljske vojne objekte" u napadu balističkim projektilom.
Izraelska vojska je ranije u subotu kazala da je aktivirala svoju protuzračnu obranu nakon što je "primijetila lansiranje rakete iz Jemena prema izraelskom teritoriju".
Hutisti su zajedno s libanonskim Hezbolahom, palestinskim Hamasom i proiranskim oružanim skupinama u Iraku dio neformalne koalicije koju Iran naziva "osovinom otpora" protiv Izraela
"Spremni smo za izravnu vojnu intervenciju u slučaju novog saveza Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, neprijateljskih operacija protiv Irana ili bilo koje muslimanske zemlje (na području) Crvenog mora i nastavka eskalacije protiv Islamske Republike Iran", kazao je Sari u videu objavljenom u petak.
Hutisti, koji upravljaju velikim dijelom Jemena, izveli su brojne napade protiv Izraela i komercijalnih brodova u Crvenom moru tijekom rata između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze u razdoblju do 2023. do 2025.
Njihovi napadi balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama su uvelike poremetili promet u strateškom pomorskom prolazu, kojim se sada osobito koristi Saudijska Arabija za izvoz nafte jer izbjegava Hormuški tjesnac, gdje Teheran blokira promet.
08:44
"Podižem deset crvenih zastava prije nego se IDF uruši sam u sebe"
IDF bi se uskoro mogao urušiti ako se ne pronađe rješenje za manjak ljudstva, upozorio je načelnik Glavnog stožera IDF-a general-pukovnik Eyal Zamir tijekom sjednice sigurnosnog kabineta. Više OVDJE.
08:43
Trump kaže da SAD 'ne mora biti tu' za NATO
Američki predsjednik Donald Trump doveo je u pitanje američku potporu za partnere iz NATO-a nakon što Savez nije pomogao Washingtonu u ratu protiv Irana, javlja njemačka agencija dpa.
"Uvijek bismo bili tu za njih, no sada, na temelju njihovih postupaka, mislim da ne moramo, je li tako?", kazao je Trump u petak u Miamiju.
Predsjednik je oštro kritizirao savez jer nije podržao SAD u ratu protiv Irana. "Mislim da je bila ogromna pogreška kada NATO jednostavno nije bio tamo", rekao je.
Dodao je da Sjedinjene Američke Države svake godine troše stotine milijardi dolara na sigurnost svojih saveznika.
"Zašto bismo mi bili tu za njih ako oni nisu tu za nas?", upitao je Trump.
Američko-izraelski rat protiv Irana je prouzročio napetosti u transatlantskom odnosu. Trump i drugi predstavnici američki administracije optužili su saveznike iz NATO-a za nedjelovanje.
SAD je također kritizirao saveznike jer mu ne dopuštaju da koristi njihove vojne baze ili to čine prekasno.
07:19
Izrael širi operacije u južnom Libanonu
Izraelska vojska neumorno nastavlja kopnenu operaciju na jugu Libanona, opisujući je kao „ograničenu i ciljanu", no stručnjaci upozoravaju da bi sukob mogao prerasti u najdulje i najrazornije izraelsko vojno angažiranje u toj zemlji od 2006. godine.
Više od milijun Libanonaca, odnosno petina stanovništva - već je raseljena, a broj poginulih premašio je tisuću.
Najnoviji val sukoba počeo je 2. ožujka, kada je Hezbolah prvi put od primirja iz studenoga 2024. ispalio rakete i dronove prema Izraelu, kao odgovor na ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija u američko-izraelskim napadima na Teheran 28. veljače.
Izrael je odmah uzvratio masovnim bombardiranjem južnog Libanona, doline Bekaa i južnih predgrađa Bejruta, a potom pokrenuo i kopnenu akciju.
Kopnene operacije izraelske vojske u međuvremenu se šire na nova područja, a najžešće borbe vode se oko Khiama, strateški ključnog grada na uzvisini u južnom Libanonu.
Michael Young, urednik Carnegie Middle East Centra, objašnjava da Izrael nastoji proširiti tampon zonu u južnom Libanonu koja bi gradove na sjeveru Izraela udaljila od Hezbolahovih raketa, pri čemu neki procjenjuju da bi ta zona mogla biti duboka između deset i petnaest kilometara.
Young upozorava da područje južno od rijeke Litani, u kojemu živi između 400.000 i 500.000 ljudi, većinom šijitske zajednice, može postati trajno nenastanjivo.
07:17
U Saudijskoj Arabiji ranjeno 12 američkih vojnika
Dvanaest američkih vojnika ranjeno je, od kojih dvojica teško, u iranskom vojnom napadu na zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji, istaknuo je američki dužnosnik za Reuters.
Do sada je, u sukobima na Bliskom istoku, poginulo 13 američkih vojnika.
Isto tako, od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, od 28. veljače, ranjeno je više od 300 američkih vojnika. Američka vojska izjavila je da se njih 273 već vratilo na dužnost.
Istodobno je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je "Kuba sljedeća". To je rekao tijekom govora na investicijskom forumu u Miamiju, na kojem je veličao uspjehe američke vojne akcije u Venezueli i Iranu.
Iako Trump nije precizirao što točno planira učiniti s tom otočnom državom, često naglašava kako vjeruje da je vlada u Havani, suočena s teškom ekonomskom krizom, na rubu kolapsa.
Njegova administracija posljednjih je tjedana otvorila pregovore s dijelom kubanskog vodstva, dok je sam Trump nagovijestio da bi akcija mogla biti moguća.
27. ožu. - 23:12
Hutisti prijete da će se pridružiti ratu ako se nastave napadi na Iran
Jemenski pobunjenici hutisti koje podržava Teheran u petak su izjavili da će se pridružiti ratu ako se napadi na Iran nastave, ako se druge zemlje pridruže američko-izraelskoj ofenzivi ili ako se napadi pokrenu iz Crvenog mora.
"Potvrđujemo da su naši prsti na okidaču za izravnu vojnu intervenciju" ako se Washingtonu i Izraelu pridruže bilo kakvi novi savezi protiv Irana ili ako se Crveno more koristi za "neprijateljske operacije" protiv te zemlje, rekao je vojni glasnogovornik skupine Jahja Sare u televizijskom govoru.
Sare je također rekao da su hutisti spremni djelovati ako se ono što je nazvao eskalacijom protiv Irana i "osovine otpora" nastavi, ali nije rekao kakav će oblik imati bilo kakva intervencija.
Naveo je i da traži prekid napada u Palestini, Libanonu, Iraku i Iranu kao i ukidanje "nepravedne blokade Jemena".
To upozorenje podiže mogućnost šireg regionalnog sukoba, posebno s obzirom na sposobnost hutista da napadnu ciljeve daleko izvan Jemena i poremete brodske rute oko Arapskog poluotoka.
Hutisti do sada nisu najavljivali izravan ulazak u rat, unatoč svojim vojnim sposobnostima i geografskom položaju s pogledom na Crveno more.
