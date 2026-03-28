Pakistan će od nedjelje biti domaćin Saudijskoj Arabiji, Turskoj i Egiptu na razgovorima o iranskom ratu, dok se Islamabad pozicionira kao potencijalno mjesto za pregovore SAD-a i Irana o sukobu, javlja Reuters.

Ministri vanjskih poslova četiriju zemalja održat će "dubinske rasprave o nizu pitanja, uključujući napore za deeskalaciju napetosti u regiji" tijekom dvodnevnih razgovora, priopćilo je pakistansko ministarstvo vanjskih poslova.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da će se na sastanku pokušati uspostaviti mehanizam usmjeren na deeskalaciju.

"Razgovarali bismo o tome kamo vode pregovori u ovom ratu i kako ove četiri zemlje procjenjuju situaciju i što se može učiniti", rekao je za televizijsku kuću A Haber.

Četiri zemlje su uključene u pokušaj posredovanja između Washingtona i Teherana u ratu koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. veljače, i sve su izrazito ranjive na prijetnje opskrbi energijom i trgovinskim rutama.

Pakistan je Teheranu prenio američki prijedlog za okončanje rata i ponudio se da bude domaćin razgovora, a iranski dužnosnici naznačili su da bi se pregovori mogli održati u Pakistanu ili Turskoj.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da razgovori s Iranom idu "vrlo dobro", ali Teheran poriče razgovore s Washingtonom.

Iran razmatra američki prijedlog od 15 točaka, iako ga je jedan dužnosnik odbacio kao "jednostran i nepravedan". Njegovi zahtjevi kreću se od demontiranja iranskog nuklearnog programa do ograničavanja razvoja projektila i predaje kontrole nad Hormuškim tjesnacem, prema izvorima i izvješćima.

Turski miniustar Fidan izjavio je na konferenciji u Istanbulu da novi svjetski "policentrični sustav" zahtijeva rješenje za zaštitu vitalnih energetskih i trgovačkih ruta. Rekao je da je cilj turskog dijaloga na visokoj razini brzo zacrtati "djelotvorne korake" za okončanje rata prije nego što dođe do daljnjeg uništenja regije i globalnog gospodarstva.