Iskoristite sunce: Uskoro stiže novo pogoršanje vremena

Sutra prijepodne posvuda suho i djelomično sunčano. Poslijepodne sa sjeverozapada naoblačenje uz prve kišne kapi na sjeverozapadu unutrašnjosti, u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu, osobito prema večeri kad su mjestimice mogući i pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutro će u unutrašnjosti biti svježe s temperaturom od 4 do 9°C, duž obale i na otocima između 11 i 16°C. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.