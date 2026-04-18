Iskoristite sunce: Uskoro stiže novo pogoršanje vremena

N1 Info
18. tra. 2026. 07:59
30.03.2026., Slavonski Brod - Kisno i tmurno proljetno poslijepodne na ulicama grada.
Nastavlja se utjecaj anticiklone pa će i danas prevladavati sunčano i toplo proljetno vrijeme, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar na kopnu te umjerena i jaka bura na Jadranu koja će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

Sutra prijepodne posvuda suho i djelomično sunčano. Poslijepodne sa sjeverozapada naoblačenje uz prve kišne kapi na sjeverozapadu unutrašnjosti, u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu, osobito prema večeri kad su mjestimice mogući i pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutro će u unutrašnjosti biti svježe s temperaturom od 4 do 9°C, duž obale i na otocima između 11 i 16°C. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Mjestimične kiše i pljuskova će biti tijekom ponedjeljka i utorka uz okretanje vjetra na sjeverne smjerove i primjetno osvježenje.

