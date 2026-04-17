Evo zašto nikada ne biste trebali kuhati s vrućom vodom

Iako vas može privući ideja da odmah ulijete vruću vodu kada trebate zakuhati vodu za tjesteninu, to ne biste trebali raditi. Glavni razlog je taj što se nečistoće iz cijevi, poput olova, mogu otapati u vodi. Prema američkoj Agenciji za zaštitu okoliša (EPA), "vruća voda otapa olovo brže od hladne i zato je veća vjerojatnost da sadrži veće količine olova."