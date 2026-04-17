FOTO, VIDEO / IRGC objavio uvjete za slobodan prolaz Hormuzom. Iran odbacuje Trumpovu tvrdnju

U Libanonu su zabilježena slavlja nakon što je proglašen desetodnevni prekid vatre kako bi se omogućili pregovori između izraelskih i libanonskih dužnosnika o trajnom sigurnosnom i mirovnom sporazumu između dviju zemalja, priopćio je američki State Department.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovno je izjavio da je dogovor o okončanju rata protiv Irana „vrlo blizu”, dodajući da bi se pregovori s Teheranom mogli nastaviti u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu već ovog vikenda.
SAD najavljuje sankcije protiv zapovjednika iračkih skupina
Američko Ministarstvo financija priopćilo je da je uvelo sankcije protiv zapovjednika iračkih skupina povezanih s Iranom, uključujući pojedince povezane s Kataib Hezbollahom, javlja Al Jazeera.
„Nećemo dopustiti da iračke terorističke milicije, koje podržava Iran, ugrožavaju američke živote ili interese“, rekao je ministar financija Scott Bessent u priopćenju. „Oni koji omogućuju nasilje ovih milicija bit će pozvani na odgovornost.“
Iračke skupine koje podupire Iran pridružile su se ratu prošlog mjeseca i pokrenule raketne i napade dronovima na američke interese u regiji.
21:16
prije 19 min.
Iran negira Trumpovu tvrdnju da će uran biti prebačen u SAD
Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei odbacio je Trumpovu tvrdnju da je Teheran pristao dopustiti premještanje svog obogaćenog urana u SAD.
„Obogaćeni uran za nas je svet poput iranskog tla i neće biti premješten nigdje ni pod kojim okolnostima”, prenosi agencija Tasnim Baqaeijevu izjavu, javlja Al Jazeera.
20:27
prije 1 h
SAD će održavati blokadu Hormuškog tjesnaca “koliko god bude potrebno”, kaže vojska
Američka vojska ima resurse za održavanje blokade brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka u Hormuškom tjesnacu “koliko god bude potrebno”, a blokada će “ostati na snazi onoliko dugo koliko predsjednik odluči”, rekao je danas novinarima zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva, admiral Bradley Cooper, javlja CNN.
“Američke snage imaju nadzor nad svakom iranskom lukom”, rekao je, uključujući i nadzor iz zraka putem MQ-9 dronova i P-8 pomorskih patrolnih zrakoplova. “U stanju smo to održavati koliko god bude potrebno.”
Trump je u petak na društvenim mrežama rekao da je Iran pristao ponovno otvoriti tjesnac, ali da će “POMORSKA BLOKADA OSTATI U POTPUNOSTI NA SNAZI I PRIMJENJIVATI SE ISKLJUČIVO NA IRAN, SVE DOK NAŠ DOGOVOR S IRANOM NE BUDE 100% ZAVRŠEN.”
Cooper je rekao da nijedan američki brod nije bio napadnut otkako je operacija započela, te da je do petka bilo 19 plovila koja su pokušala prekršiti blokadu, ali su poslušala upozorenja SAD-a i vratila se u luku bez incidenata.
Cooper nije želio precizirati koliko su mina Iranci postavili u tjesnacu od početka rata u veljači, ali je rekao da je njihov broj “u potpunosti unutar naših sposobnosti uklanjanja”, te da SAD provodi operacije razminiranja.
20:05
prije 1 h
Prvi kruzer prošao kroz Hormuški tjesnac od početka rata s Iranom
Promet u Hormuškom tjesnacu i dalje je bio vrlo slab u petak poslijepodne, kada je veliki putnički kruzer odlučio riskirati i proći kroz kanal na putu prema Muscatu.
Na brodu, nazvanom Celestyal Discovery, u trenutku prolaska nije bilo putnika; njegova matična tvrtka Celestyal Cruises otkazala je travanjska putovanja za dva svoja broda koja su tijekom sukoba ostala u Perzijskom zaljevu, prema priopćenju tvrtke, piše CNN.
Celestyal Discovery ima kapacitet za 1.360 putnika, s devet barova i bazenom na brodu, prema podacima s web stranice tvrtke. Brod redovito vodi putnike na trodnevna i četverodnevna krstarenja Egejskim morem.
Plovni koridori kroz Hormuški tjesnac i dalje su smanjenog intenziteta, pokazuju podaci o praćenju brodova, unatoč izjavi iranskog ministra vanjskih poslova Seyeda Abbasa Araghchija ranije danas da je kanal „potpuno otvoren tijekom preostalog razdoblja primirja“.
Značajno je da kruzer nije prošao označenom rutom uz iransku obalu.
Euronews ističe kako je to prvi kruzer koji je prošao kroz Hormuški tjesnac od početka rata s Iranom.
20:01
prije 1 h
Američka mornarica priznaje da razmjer iranskog miniranja u Hormuškom tjesnacu „nije u potpunosti poznat“
Američka mornarica izdala je upozorenje brodovima da razmotre izbjegavanje Hormuškog tjesnaca zbog moguće prijetnje od mina.
Novinska agencija Reuters izvijestila je o upozorenju koje je poslala agencija NCAGS, a u kojem se navodi:
„Status prijetnje minama u području TSS-a nije u potpunosti poznat. Razmotrite izbjegavanje tog područja.”
Nije jasno je li upozorenje poslano prije ili nakon što je Iran objavio da je ponovno otvorio ovaj gospodarski ključan plovni put.
19:47
prije 1 h
Iran će uvesti naknade za brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, kaže pregovarač
Iranska novinska agencija ISNA citirala je Mahmouda Nabaviana, kojeg opisuje kao člana iranskog pregovaračkog tima, koji je izjavio da će nekim trgovačkim brodovima biti dopušten prolazak kroz Hormuški tjesnac, ali tek nakon plaćanja naknada.
Nabavian je otvaranje tjesnaca povezao s primirjem u Libanonu, unatoč tome što je Trump negirao da su ta dva pitanja povezana, piše Al Jazeera.
I Trump i iranski dužnosnici iznijeli su proturječne tvrdnje o dogovoru o ponovnom otvaranju Hormuza i širem razumijevanju o kojem pregovaraju Washington i Teheran.
Međutim, nijedna država nije objavila službeni tekst bilo kakvog sporazuma.
19:29
prije 2 h
Iran najavljuje uzvratne mjere ako se američka blokada njegovih luka nastavi
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova dodatno je pojasnio raniju objavu na mreži X ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija.
Esmaeil Baqaei, kako prenosi poluslužbena novinska agencija Tasnim, izjavio je:
- Plovidba kroz Hormuški tjesnac bit će dopuštena unaprijed određenom rutom pod nadzorom Irana.
- Ako se pomorska blokada iranskih luka nastavi, Iran će poduzeti uzvratne mjere.
- Iran je čuvar Hormuškog tjesnaca i pokazat će popustljivost tamo gdje je to potrebno.
19:23
prije 2 h
Izrael tvrdi da je izveo tisuće napada na Iran i Libanon
Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) iznio je detalje o napadima zemlje na Iran u ratu.
To dolazi u trenutku kada niz krhkih primirja uglavnom drži, čime je zaustavljeno borbeno djelovanje u regiji.
Evo što Izrael tvrdi da je postigao u “Operaciji Lavlja rika”, prema glasnogovorniku IDF-a:
- ubijeno 28 iranskih zapovjednika iz najvišeg vodstva;
- izvedeno više od 10.800 napada ukupno;
- uništeno oko 250 sustava protuzračne obrane;
- i onesposobljeno približno 60% iranskih lansirnih platformi za balističke rakete.
A u Libanonu tvrdi da je:
- ubijeno 1.700 osoba koje su nazvali “teroristima”;
- ispaljeno gotovo 15.000 topničkih projektila;
- i pogođeno više od 5.000 ciljeva.
Ove brojke nisu neovisno potvrđene. Organizacije za ljudska prava također su izvijestile da je više od milijun ljudi u Libanonu raseljeno, dok se navodi da je u Iranu poginulo više od 3.000 ljudi, piše Sky News.
19:21
prije 2 h
Predsjednik Aoun: Libanon ima “priliku učvrstiti sigurnost”
Libanonski predsjednik Joseph Aoun održao je telefonski razgovor s britanskim premijerom Keirom Starmerom, zahvalivši mu na potpori Londona Bejrutu, priopćilo je libanonsko predsjedništvo.
“Libanon ulazi u novu fazu i ima priliku učvrstiti sigurnost i stabilnost te proširiti autoritet države na cijelom svom teritoriju”, navodi se da je Aoun rekao Starmeru, piše Al Jazeera.
Sa svoje strane, britanski premijer izrazio je sućut žrtvama izraelskih napada na Libanon, stoji u priopćenju libanonskog predsjedništva.
Britanski čelnik također je rekao da je njegova zemlja spremna pružiti humanitarnu pomoć te da će nastaviti podupirati libanonsku vojsku u skladu s postojećim sporazumima o suradnji.
19:15
prije 2 h
Amerikanci se povukli iz Sirije
Američke snage dovršile su povlačenje iz zračne baze Qasrak u sirijskoj pokrajini Hasaka, potvrdili su dužnosnici obiju strana. Sirijska vojska sada je preuzela potpunu kontrolu nad većinom vojnih objekata u zemlji na kojima su ranije bile raspoređene američke snage.
Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je "obnova suvereniteta sirijske države nad područjima koja su bila izvan njezine kontrole, uključujući sjeveroistok i pogranične regije, rezultat kontinuiranih napora vlade da ujedini zemlju u okviru jedinstvene države", prenosi Associated Press.
