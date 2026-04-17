FOTO, VIDEO / IRGC objavio uvjete za slobodan prolaz Hormuzom. Iran odbacuje Trumpovu tvrdnju

Američka vojska ima resurse za održavanje blokade brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka u Hormuškom tjesnacu “koliko god bude potrebno”, a blokada će “ostati na snazi onoliko dugo koliko predsjednik odluči”, rekao je danas novinarima zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva, admiral Bradley Cooper, javlja CNN.

“Američke snage imaju nadzor nad svakom iranskom lukom”, rekao je, uključujući i nadzor iz zraka putem MQ-9 dronova i P-8 pomorskih patrolnih zrakoplova. “U stanju smo to održavati koliko god bude potrebno.”

Trump je u petak na društvenim mrežama rekao da je Iran pristao ponovno otvoriti tjesnac, ali da će “POMORSKA BLOKADA OSTATI U POTPUNOSTI NA SNAZI I PRIMJENJIVATI SE ISKLJUČIVO NA IRAN, SVE DOK NAŠ DOGOVOR S IRANOM NE BUDE 100% ZAVRŠEN.”

Cooper je rekao da nijedan američki brod nije bio napadnut otkako je operacija započela, te da je do petka bilo 19 plovila koja su pokušala prekršiti blokadu, ali su poslušala upozorenja SAD-a i vratila se u luku bez incidenata.

Cooper nije želio precizirati koliko su mina Iranci postavili u tjesnacu od početka rata u veljači, ali je rekao da je njihov broj “u potpunosti unutar naših sposobnosti uklanjanja”, te da SAD provodi operacije razminiranja.