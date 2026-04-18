Dodik ponovno najavljuje ujedinjenje Republike Srpske sa Srbijom

Hina
18. tra. 2026. 18:22
Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik ponovo je u subotu najavio mogućnost odvajanja entiteta Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine i ujedinjena sa Srbijom.

Govoreći na kongresu partnerske Socijalističke partije, Dodik je izjavio da će politička borba za Srbe biti završena 'kada budemo slobodni i kada se sa Srbijom udružujemo na način kako mi mislimo da treba'.

Dodik je prvi put nakon duže vremena ponovio ranija stajališta o krajnjem cilju integracije srpskoga entiteta sa Srbijom. 

Dodatno je osporio institucionalni poredak BiH rekavši da za njega Sarajevo nije glavni grad, već Banja Luka i Beograd.  

Dodik je od 2017. bio pod američkim sankcijama zbog podrivanja Daytonskog sporazuma i zagovaranja secesije Republike Srpske. Dodatno su bile proširene 2022., da bi bile posve ukinute u listopadu prošle godine. 

Dodika je Sud Bosne i Hercegovine prošle godine osudio na jednogodišnju kaznu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika, nakon čega mu je ukinut mandat predsjednika Republike Srpske. 

