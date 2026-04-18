FOTO / Završio veliki prosvjed u centru Zagreba: "Plenkoviću, nudimo vam nagodbu"
U organizaciji tri sindikalne središnjice SSSH, NHS i MHS te SUH održan je prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine". Prosvjednici su tražili pravedniju raspodjelu dobiti, niže cijene hrane, pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije te bolji standard.
Okupljanje prosvjednika prethodno je počelo u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske, kod Hrvatskog narodnog kazališta, otkuda je povorka krenula prema Trgu bana Jelačića.
Više tisuća prosvjednika iz svih krajeva Hrvatske svoje nezadovoljstvo pokazalo je zviždaljkama, bubnjevima te sindikalnim obilježjima: majicama, kapama, zastavama i transparentima u raznim bojama, a razvili su i zastavu RH.
Neki od transparenata bili su: "Stop porezu na siromaštvu", "Moja mirovina je crkavica", "Ako je poskupjelo zašto naš rad nije?", "Gradimo luksuz, živimo akciju i popuste!", "Nemaju svi u Dubrovniku apartmane", "Poslodavci, prekovremeni sati nisu volontiranje!".
Sindikati su tražili povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto.
13:47
Završio prosvjed
13:30
Šprem: "Istina je bolna"
Predsjednica Matice hrvatskih sindikata Sanja Šprem ustvrdila je da je bolna istina da je Hrvatska postala preskupa za vlastite ljude.
"Zar je normalno da plaćamo toliko skuplje, a zarađujemo toliko manje? Inflacija nas jede. Zašto se dopušta da građani Hrvatske dvostruko jače osjećaju posljedice vanjskih šokova?" upitala je, nakon čega su prosvjednici počeli skandirati: "Lopovi! Lopovi!"
13:29
Jović: "Je li to normalno?"
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović rekao je da dosta toga da hrvatski radnik bude siromašan u vlastitoj zemlji.
"Može li mlada osoba uopće kupiti kvadrat stana za svoju plaću? Zar nije dosta toga? Prosječna plaća je 1511 eura, ali vam nitko neće reći da 70 posto radnika u Hrvatskoj ima plaću nižu od prosjeka? Je li to normalno?", upitao je.
13:03
"Cijene su ovdje iste kao u Sloveniji"
"Cijene su ovdje iste kao u Sloveniji. Kako je moguće da su cijene iste ako nisu plaće", rekla je konfederalna tajnica Europske konfederacije sindikata (ETUC) Tea Jarc .
12:53
Stanišić: "Ovo nije običan prosvjed"
Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Višnja Stanišić rekla je da ovo nije običan prosvjed, nego prosvjed istine.
"Ovdje su zajedno studenti, radnici i umirovljenici jer danas si student, sutra radnik, a prekosutra, a nisi ni trepnuo, već je u mirovini. Zato moramo biti složni i podržavati jedni druge i ne smijemo se dovesti u situaciju da se borimo jedni protiv drugih", poručila je.
12:52
Novosel: "Plenkoviću, nudimo vam nagodbu"
"Gospodine Plenkoviću, da ne mislite da smo nerazumni, nudimo vam nagodbu u dva. Krajem godine, kada se diže minimalna plaća, podignite ju za 250 eura u brutu i isto učiniti iduće godine. Tako ćemo doći do plaće koju tražimo", rekao je Novosel.
"Isto tako, ove godine podignite mirovine za 100-200 eura, a iduće za 200-300 eura. Ako to ne učinite, na izborima 2028. godine bit će trenutak istine za vas i za Vladu", dodao je.
12:38
"Što ti je plaća nerealnija, to ćeš je kraće primati"
12:33
12:31
"Ne raste inflacija zbog plaća i mirovina"
"Govore da plaće dižu inflaciju, a ja vas pitam kome je plaća u posljednjih 30 dana porasla? Nikome, a zašto je onda inflacija rasla? Nije to zbog naših plaća ni zbog naših mirovina, nego zbog pohlepe nezasitnih", poručio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel.
12:12
Počeo sindikalni prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine"
