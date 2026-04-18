LJETO NA MEDITERANU
Žgomba o potresima u turizmu: Ako ostali jako spuste cijene, ne smijemo stajati po strani
Zbog rata u Iranu i prateće energetske krize, turistička tržišta država Mediterana bilježe velike potrese. Brojni mediji i specijalizirani portali pišu kako bi najaktraktivnije europske turističke destinacije, a među njima i Hrvatska, mogle imati ozbiljnih manjkova potraje li kriza na Bliskom istoku.
No, ima i onih koji Hrvatskoj, Italiji, Španjolskoj i Portugalu prognoziraju dobre rezultate na račun Grčke, Turske i Cipra, koje bi zbog geografskog položaja mogle izgubiti najviše tijekom vrućeg ljeta 2026. godine.
Europski i svjetski mediji Hrvatsku ističu kao jednu od destinacija koje bi mogle profitirati ako se nastavi preusmjeravanje turista s nestabilnih destinacija, a kao prednost ističe se naša dobra prometna povezanost i reputacija sigurne zemlje. Zbog tih karakteristika mogli bismo biti hit za premium i obiteljski turizam.
Problem nam može predstavljati činjenica da smo cjenovno prestigli najvažniju konkurenciju - Grčku i Tursku, ali i geopolitička situaicja koja smanjuje globalna putovanja i povećava troškove za gorivo i letove.
Žgomba: Naša glavna konkurencija mogla bi uzvratiti jako niskim cijenama
Borisa Žgombu, predsjednika Udruge putničkih agencija pri HGK i suvlasnika Uniline grupe pitali smo kako komentira ova predviđanja i kakve su njegove procjene za ljetnu turističku sezonu.
"Ako se situacija na Bliskom istoku smiri, a ja se nadam i očekujem da hoće, naša glavna konkurencija, koja sad ima mnogo problema, mogla bi se vratiti na tržište s jako sniženim cijenama. Ako se to dogodi, morat ćemo jako brzo djelovati jer imamo visoke cijene, a i energetska kriza i tržište se neće odmah stabilizirati kad se smiri sukob", ističe Žgomba.
Posljedice krize na Bliskom istoku osjećaju svi, pa tako i Hrvatska, ali kako zapravo stojimo, znat ćemo početkom svibnja kad se zbroje rezultati za prva četiri mjeseca ove godine.
Žgomba očekuje da ćemo zabilježiti minuse, baš kao i konkurencija, ali to ne smatra presudnim jer u prvoj polovici godine ionako bude oko milijun turista, a tijekom ljetne sezone i do kraja godine dođe nam ih oko 22 milijuna. Kao i svi drugi sektori, i turistički bilježi pad prihoda zbog inflacije.
"Poželjna smo destinacija za dolazak automobilom, ali vozila ne idu na zrak"
"Nama je najvažnije ono što će se događati od lipnja nadalje. Jedna od teza, s kojom se ja baš i ne slažem, jest da ćemo nama turisti doći i u služaju pogoršanja gepolitičke situacije jer smo destinacija do koje se može stići automobilom. Točno je da je to pogodno, primjerice, za tržište Njemačke, ali ako bude snažna energetska kriza, ljudi će se teško odlučivati za putovanja jer vozila ne idu na zrak", upozorava Žgomba.
Problem je, nastavlja jedan od naših najvećih turističkih stručnjaka, što energetska kriza utječe i na dizanje cijena svih drugih proizvoda i usluga, a mi već imamo visoke cijene.
80 posto turista u Hrvatskoj hrani se u restoranima i trgovačkim lancima
"Ako konkurencija izađe na tržište s jako niskim cijenama, pitanje je koliko će ljudi birati sigurnost destinacije u odnosu na sigurnost čuvanja kućnog budžeta. Moramo biti oprezni: bude li konkurencija jako snizila cijene, mi nećemo moći stajati po strani", upozorava Žgomba.
Pojasnio je da 80 posto turista koji posjećuju Hrvatsku koristi nepansionske usluge, borave mahom i kampovima i privatnom smještaju, a to znači da nisu smješteni hotele i ne koriste pansione nego se hrane u restoranima ili kupuju namirnice u trgovačkim centrima.
"Moramo stalno pratiti što konkurencija radi jer već imamo problem jer se na nas gleda kao na skupu destinaciju. Turistima smeta kad dođu pa kupuju u istom trgovačkom lancu, kao i kod kuće, ali im se isti proizvod nudi po daleko višoj cijeni", naglašava Žgomba.
Predsjednik Udruge putničkih agencija pri HGK očekuje zahtjevnu turističku godinu, ali se nada i brzom smirivanju geopolitičke situacije na Mediteranu i na Bliskom istoku te minimalnim turističkim gubicima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare