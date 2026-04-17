FOTO / Ova kineska brana je toliko velika da može neznatno produljiti dan

Kako jedna građevina uopće može utjecati na rotaciju Zemlje? Sve je povezano s momentom tromosti, odnosno otporom tijela prema promjeni gibanja. Što objekt ima veću masu i što je ta masa udaljenija od osi rotacije, to se više opire okretanju, objašnjava Science Focus. Brana Tri klanca na najvišoj točki nalazi se 185 metara iznad razine mora. Kada je puna, povećavaju se lokalna masa i udaljenost te mase od Zemljine osi vrtnje. Time se povećava moment tromosti, što stvara vrlo mali otpor rotaciji Zemlje.