Tri klanca
FOTO / Ova kineska brana je toliko velika da može neznatno produljiti dan
Golema brana Tri klanca u Kini može zadržati čak 40 milijardi kubičnih metara vode. Ta količina vode toliko je velika da može usporiti rotaciju Zemlje i time neznatno produljiti dan. Ipak, to produljenje toliko je malo da ga ljudi uopće ne mogu primijetiti.
Na rotaciju Zemlje i duljinu dana utječu brojni čimbenici. Nedavno se pisalo da se zbog klimatskih promjena uzrokovanih čovjekom naš planet sporije okreće oko svoje osi. Takvo “usporavanje” Zemlja nije doživjela već 3,6 milijuna godina.
Važnu ulogu imaju i potresi. Kako piše BBC-jev portal Science Focus, snažan potres u Japanu 2011. ubrzao je rotaciju Zemlje za 1,8 milijuntih dijelova sekunde. Na rotaciju utječe i gravitacija Mjeseca.
Znanstvenici su otkrili da na rotaciju utječu i veliki objekti koje je izgradio čovjek. Primjer je upravo brana Tri klanca na rijeci Jangce u Kini. Riječ je o najvećoj brani na svijetu, dugoj više od 2300 metara i visokoj 185 metara, koja može zadržati 40 milijardi kubičnih metara vode.
NASA-in znanstvenik Benjamin Fong Chao još je 2005. izračunao da bi koncentracija tako velike mase na jednom mjestu mogla utjecati na rotaciju Zemlje. Prema pisanju Science Focusa, procijenio je da bi brana s potpuno napunjenim akumulacijskim jezerom mogla produljiti duljinu dana za 0,06 mikrosekundi. Također je procijenio da bi mogla pomaknuti Zemljine polove za oko dva centimetra, iako ta vrijednost stalno varira.
Utjecaj građevine na rotaciju Zemlje
Kako jedna građevina uopće može utjecati na rotaciju Zemlje? Sve je povezano s momentom tromosti, odnosno otporom tijela prema promjeni gibanja. Što objekt ima veću masu i što je ta masa udaljenija od osi rotacije, to se više opire okretanju, objašnjava Science Focus. Brana Tri klanca na najvišoj točki nalazi se 185 metara iznad razine mora. Kada je puna, povećavaju se lokalna masa i udaljenost te mase od Zemljine osi vrtnje. Time se povećava moment tromosti, što stvara vrlo mali otpor rotaciji Zemlje.
U tom slučaju naš planet usporava zbog očuvanja kutnog momenta, koji se ne može poništiti. Kako navodi Science Focus, to je ukupna “količina” vrtnje nekog tijela, koja ovisi o momentu tromosti (otporu vrtnji) i brzini rotacije.
U slučaju brane Tri klanca lokalni moment tromosti raste kada je akumulacijsko jezero puno. Kako bi se očuvao ukupni kutni moment, brzina rotacije Zemlje mora se smanjiti. Zato brana usporava rotaciju Zemlje za 60 milijardinki sekunde.
