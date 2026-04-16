Hrana koju ne biste trebali jesti ako imate osjetljiv želudac: Na popisu su i namirnice koje su zdrave

16. tra. 2026. 18:39
Namirnice koje najviše pogoršavaju sindrom iritabilnog crijeva uzrokuju bol u trbuhu, nadutost i nelagodu.

Pravilnim izborom hrane moguće je ublažiti ili čak spriječiti ove simptome.

Voće i povrće bogato FODMAP-ima

FODMAP su kratkolančani ugljikohidrati: fermentabilni oligosaharidi, disaharidi, monosaharidi i polioli.

Organizam ih teško probavlja, pa dolazi do njihove fermentacije u tankom crijevu. Upravo to može potaknuti simptome IBS-a.

Namirnice koje spadaju u ovu skupinu su:

  • jabuke
  • marelice
  • cvjetača
  • trešnje
  • češnjak
  • luk

Savjet: Važno je da sami prepoznate koje vam namirnice smetaju. Iako se neka hrana smatra „problematičnom“, nema potrebe da je izbacujete ako vam ne uzrokuje tegobe.

Mliječni proizvodi

Mlijeko, sir, jogurt i sladoled sadrže laktozu, vrstu šećera koja spada u FODMAP skupinu. Osobe sa sindromom iritabilnog crijeva često imaju i intoleranciju na laktozu pa je ne mogu pravilno probaviti.

Osim toga, protein kazein iz mlijeka također može izazvati pogoršanje simptoma.

Pržena i masna hrana

Masna i pržena hrana opterećuje probavni sustav jer se sporije probavlja. To može izazvati naglo pogoršanje simptoma.

Namirnice koje često stvaraju problem su:

  • kolači
  • keksi
  • kroasani
  • krafne
  • prženo meso, riba i povrće

Savjet: Masti su važne u prehrani, ali je bolje birati zdravije izvore. Maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi i sjemenke lakši su za probavu.

Kofein

Kofein ubrzava rad crijeva, što može dovesti do hitne potrebe za odlaskom na toalet i proljeva. Također povećava kiselost u želucu, što može uzrokovati bol.

Nalazi se u kavi, čaju, energetskim napicima, ali i u nekim prehrambenim proizvodima.

Savjet: Nije potrebno potpuno izbaciti kofein. Neki ga ljudi podnose u manjim količinama.

Alkohol

Alkohol nadražuje crijeva i narušava ravnotežu bakterija u probavnom sustavu. Dodatni problem predstavljaju sulfiti i šećeri u pivu i vinu, koji mogu potaknuti simptome.

Umjetni zaslađivači

Umjetni zaslađivači, posebno šećerni alkoholi, također spadaju u FODMAP skupinu. Nalaze se u proizvodima bez šećera kao što su:

  • bomboni
  • žvakaće gume
  • sladoledi
  • proteinske pločice i praškovi
  • zaslađena pića

U većim količinama mogu djelovati i kao laksativ.

Hrana s glutenom

Kod nekih osoba gluten može pogoršati simptome jer se ne probavlja u potpunosti. Nalazi se u žitaricama poput pšenice, raži i ječma.

Prisutan je u kruhu, tjestenini, žitaricama, keksima i pecivima.

Bezglutenska prehrana kod nekih ljudi smanjuje proljev i učestalost pražnjenja crijeva, ali ne postoji univerzalno pravilo koliko je glutena dopušteno.

Savjet: Najbolje je konzultirati liječnika ili nutricionista kako biste odredili količinu koja vam odgovara.

Ljuta hrana

Ljuta hrana često uzrokuje pogoršanje simptoma. Problematične su:

  • čili papričice
  • habanero
  • jalapeño
  • ljuti umaci
  • sušeni začini poput tucane paprike i kajenskog papra

Aktivna tvar kapsaicin ubrzava probavu i može izazvati bol, peckanje, grčeve, nadutost i proljev.

Savjet: Počnite s malim količinama i postupno ih povećavajte kako biste vidjeli što vam odgovara. Blagi začini poput origana, bosiljka, peršina, kao i cimet i kardamom, mogu biti dobra alternativa.

