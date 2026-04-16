Hrana koju ne biste trebali jesti ako imate osjetljiv želudac: Na popisu su i namirnice koje su zdrave
Namirnice koje najviše pogoršavaju sindrom iritabilnog crijeva uzrokuju bol u trbuhu, nadutost i nelagodu.
Pravilnim izborom hrane moguće je ublažiti ili čak spriječiti ove simptome.
Voće i povrće bogato FODMAP-ima
FODMAP su kratkolančani ugljikohidrati: fermentabilni oligosaharidi, disaharidi, monosaharidi i polioli.
Organizam ih teško probavlja, pa dolazi do njihove fermentacije u tankom crijevu. Upravo to može potaknuti simptome IBS-a.
Namirnice koje spadaju u ovu skupinu su:
- jabuke
- marelice
- cvjetača
- trešnje
- češnjak
- luk
Savjet: Važno je da sami prepoznate koje vam namirnice smetaju. Iako se neka hrana smatra „problematičnom“, nema potrebe da je izbacujete ako vam ne uzrokuje tegobe.
Mliječni proizvodi
Mlijeko, sir, jogurt i sladoled sadrže laktozu, vrstu šećera koja spada u FODMAP skupinu. Osobe sa sindromom iritabilnog crijeva često imaju i intoleranciju na laktozu pa je ne mogu pravilno probaviti.
Osim toga, protein kazein iz mlijeka također može izazvati pogoršanje simptoma.
Pržena i masna hrana
Masna i pržena hrana opterećuje probavni sustav jer se sporije probavlja. To može izazvati naglo pogoršanje simptoma.
Namirnice koje često stvaraju problem su:
- kolači
- keksi
- kroasani
- krafne
- prženo meso, riba i povrće
Savjet: Masti su važne u prehrani, ali je bolje birati zdravije izvore. Maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi i sjemenke lakši su za probavu.
Kofein
Kofein ubrzava rad crijeva, što može dovesti do hitne potrebe za odlaskom na toalet i proljeva. Također povećava kiselost u želucu, što može uzrokovati bol.
Nalazi se u kavi, čaju, energetskim napicima, ali i u nekim prehrambenim proizvodima.
Savjet: Nije potrebno potpuno izbaciti kofein. Neki ga ljudi podnose u manjim količinama.
Alkohol
Alkohol nadražuje crijeva i narušava ravnotežu bakterija u probavnom sustavu. Dodatni problem predstavljaju sulfiti i šećeri u pivu i vinu, koji mogu potaknuti simptome.
Umjetni zaslađivači
Umjetni zaslađivači, posebno šećerni alkoholi, također spadaju u FODMAP skupinu. Nalaze se u proizvodima bez šećera kao što su:
- bomboni
- žvakaće gume
- sladoledi
- proteinske pločice i praškovi
- zaslađena pića
U većim količinama mogu djelovati i kao laksativ.
Hrana s glutenom
Kod nekih osoba gluten može pogoršati simptome jer se ne probavlja u potpunosti. Nalazi se u žitaricama poput pšenice, raži i ječma.
Prisutan je u kruhu, tjestenini, žitaricama, keksima i pecivima.
Bezglutenska prehrana kod nekih ljudi smanjuje proljev i učestalost pražnjenja crijeva, ali ne postoji univerzalno pravilo koliko je glutena dopušteno.
Savjet: Najbolje je konzultirati liječnika ili nutricionista kako biste odredili količinu koja vam odgovara.
Ljuta hrana
Ljuta hrana često uzrokuje pogoršanje simptoma. Problematične su:
- čili papričice
- habanero
- jalapeño
- ljuti umaci
- sušeni začini poput tucane paprike i kajenskog papra
Aktivna tvar kapsaicin ubrzava probavu i može izazvati bol, peckanje, grčeve, nadutost i proljev.
Savjet: Počnite s malim količinama i postupno ih povećavajte kako biste vidjeli što vam odgovara. Blagi začini poput origana, bosiljka, peršina, kao i cimet i kardamom, mogu biti dobra alternativa.
