Prsluk za spašavanje kojeg je nosila preživjela putnica s Titanica prodaje se ovog vikenda, na aukciji koja je opisana kao prilika "koja se događa jednom u generaciji".
Oglas
Prsluk, za koji se očekuje da će postići cijenu između 339.000 i 474.000 dolara, jedini je od nekog preživjelog iz tragedije iz 1912. koji se našao na aukciji, prema britanskoj aukcijskoj kući Henry Aldridge and Son.
Odjevni predmet nosila je Laura Mabel Francatelli, putnica prve klase na brodu koji je potonuo prije 114 godina, piše CNN.
Preživjelo samo 700 ljudi
Kad je RMS Titanic isplovio 10. travnja 1912., bio je najveći putnički brod u upotrebi i smatrao se "nepotopivim". Samo četiri dana kasnije, prvo putovanje Titanica pretvorilo se u ogromnu tragediju kad je brod udario u santu ledeni u sjevernom Atlantiku 14. travnja. Brod, koji je potonuo za manje od tri sata, nije imao dovoljno čamaca za spašavanje za otprilike 2220 ljudi na brodu. Preživjelo je samo oko 700 ljudi.
Francatelli je bila tajnica modne dizajnerice Lucy Duff Gordon i putovala je u Chicago sa šeficom i njenim suprugom, Cosmom Duffom Gordonom. Svo troje su preživjeli nakon što su se uspjeli ukrcati u čamac za spašavanje.
Bež prsluk, kojeg je potpisala Francatelli i drugi koji su spašeni u tom čamcu za spašavanje, ima 12 platnenih džepova ispunjenih plutom i bočnim remenima. Dio je šire aukcije memorabilija s Titanica i White Stara koja će se održati u Henry Aldridge and Son ovog vikenda.
"Jedinstvena prilika za kolekcionare"
Andrew Aldridge, generalni direktor aukcijske kuće, rekao je da je to "jedan od najslavnijih" predmeta koji su ikada izašli na prodaju s nesretnog broda.
"Jednostavno rečeno, ovaj prsluk za spašavanje predstavlja jedinstvenu priliku za kolekcionare, to je jedini primjerak nekog preživjelog s Titanica koji je ikad ponuđen na aukciji", rekao je za CNN.
"Iako je Titanic potonuo prije 114 godina, svaki muškarac, žena i dijete na brodu imali su svoju priču, tako da imamo preko 2200 poglavlja, a danas te priče predstavljamo kroz ove predmete memorabilija. Prsluk za spašavanje je bez sumnje jedan od najslavnijih predmeta s Titanica koji je ikada ponuđen na aukciji", rekao je.
Kako je rekao, prsluk prodaje netko tko je "odlučio da je vrijeme da preda štafetu drugom kolekcionaru". Prethodno je bio izložen u Titanicu Belfast, muzeju smještenom na mjestu gdje je brod izgrađen, a također i u najvećem svjetskom muzeju Titanica u Pigeon Forgeu u američkoj saveznoj državi Tennessee.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas