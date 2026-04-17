Kad je RMS Titanic isplovio 10. travnja 1912., bio je najveći putnički brod u upotrebi i smatrao se "nepotopivim". Samo četiri dana kasnije, prvo putovanje Titanica pretvorilo se u ogromnu tragediju kad je brod udario u santu ledeni u sjevernom Atlantiku 14. travnja. Brod, koji je potonuo za manje od tri sata, nije imao dovoljno čamaca za spašavanje za otprilike 2220 ljudi na brodu. Preživjelo je samo oko 700 ljudi.