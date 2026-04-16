Nova dijagnostička metoda u KB Dubrava - analiza mitohondrijskog genoma

Klinička bolnica Dubrava prva je u Hrvatskoj uvela novu dijagnostičku metodu - analizu mitohondrijskog genoma, koja bi mogla pomoći u otkrivanju uzroka teško dijagnosticiranih bolesti, jer poremećaji mitohondrija mogu zahvatiti različite organe, priopćili su iz bolnice.
Oglas
Riječ je o naprednoj genetskoj pretrazi kojom se po prvi put u hrvatskom javnom zdravstvenom sustavu sustavno analizira DNA mitohondrija. Mitohondriji, kao ključne stanične strukture odgovorne za proizvodnju energije i regulaciju metabolizma, imaju središnju ulogu u funkcioniranju gotovo svih tkiva i organa.
"Uvođenje ove metode predstavlja značajan iskorak u preciznoj i personaliziranoj medicini te otvara mogućnost točnije i ranije dijagnostike brojnih bolesti", poručili su iz KB Dubrava.
Poremećaji u njihovu radu mogu uzrokovati širok raspon bolesti, od neuroloških i mišićnih do metaboličkih i srčanih, kao i složenih sindroma koji često ostaju neprepoznati.
Za razliku od standardnih genetskih testova, koji se uglavnom usmjeravaju na nuklearni genom, mitohondrijski genom dosad je bio nedovoljno obuhvaćen dijagnostičkom obradom, ističu iz bolnice.
Obrada se provodi preko liječnika obiteljske medicine
Nova metoda provodi se u okviru Zavoda za znanstvenoistraživačku djelatnost i translacijsku medicinu KB Dubrava, unutar nove cjeline za regenerativnu i sistemsku biomedicinu koja povezuje znanstvena istraživanja i svakodnevnu medicinsku praksu.
Dijagnostička usluga dostupna je pacijentima putem uputnice, pri čemu indikaciju postavlja liječnik specijalist, a obrada se provodi preko liječnika obiteljske medicine u skladu s procedurama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Iz KB Dubrava ističu kako time dodatno jačaju razvoj suvremenih dijagnostičkih pristupa i kvalitetu zdravstvene skrbi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas