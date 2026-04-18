Oglas

Nathalie Baye

U dobi od 77 godina umrla francuska glumica

author
Hina
|
18. tra. 2026. 11:48
Nathalie Baye
Valery HACHE / AFP

Višestruka dobitnica prestižne nagrade César, francuska glumica Nathalie Baye, čija je filmografija opsežna i međunarodno poznata, umrla je u dobi od 77 godina u Parizu, objavila je u subotu njezina obitelj, a prenosi AFP.

Oglas

Baye je umrla od posljedica neurodegenerativne bolesti - demencije Lewyjevih tjelešaca, koja se manifestira kao kombinacija Alzheimerove i Parkinsonove bolesti.  Umrla je u petak navečer okružena članovima obitelji u svome pariškom domu, rekla je njezina kći Laura Smet.

Premda se nije voljela previše javno eksponirati, oslobodila se svojega klasičnog i decentnog imidža kako bi dala mašti na volju i izgradila impresivnu filmografiju. Surađivala je i glumila u filmovima Françoisa Truffauta ("Dan za noć"), Xaviera Dolana ("Samo je kraj svijeta"), Bertranda Bliera ("Naša priča"), Tonie Marshall ("Institut za ljepotu Venus") i Claudea Chabrola ("Cvijet zla").

Nakratko se okušala u glumi i u Hollywoodu gdje je utjelovila majku Leonarda DiCaprija u Spielbergovu filmu "Uhvati me ako možeš".

Prvi zapaženu ulogu ostvarila je 1973. u filmu Françoisa Truffauta "Dan za noć", a njezina slava naglo je porasla nakon filma "Neka se spašava tko može" 1980. godine.

Njezini će je sugrađani pamtiti i kao bivšu partnericu pjevača Johnnyja Hallydaya (1982.-1986.) i višestruku dobitnicu nagrade César. Prestižni kipić osvajala je triput zaredom 1981. do 1983.

Teme
filmografija francuska glumica nagrada césar nathalie baye

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ