Prometni kolaps u Zagrebu: Intervenirala policija

N1 Info
18. tra. 2026. 13:39
03.03.2026., Zagreb - Prometni zastoj na Ozaljskoj ulici zbog sudara dvaju automobila. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Pola sata iza podneva, Zagreb se našao u prometnom kolapsu. Gradske službe zatvorile su Ulicu grada Vukovara zbog planiranih radova, ali prije nego što je, unatoč najavama, došlo do otvaranja podvožnjaka na križanju Slavonske i Savske.

Tako se gradski promet našao paraliziranim od Savske pa sve do Vrbika u oba smjera. Iako je normalizacija prometa bila najavljena u ranim jutarnjim satima, ona je pomaknuta za 13 sati.

Istovremeno otvaranje podvožnjaka i zatvaranje Vukovarske, procesi koji traže izmjenu i signalizacije semafora, doveli su do kilometarskih kolona od Vjesnika pa sve do Avenije Većeslava Holjevca, odnosno gradskih fontana. U jednom trenutku tako su bili ugašeni svi semafori od Vjesnika do Braće Hrvatskog zmaja i Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski zbog čega je morala intervenirati i Policijska uprava zagrebačka, javlja Jutarnji list.

Podsjetimo, podvožnjak na Slavonskoj aveniji pored zgrade Vjesnika pušten je u promet u subotu oko 13 sati, nakon što je nešto više od pet mjeseci bio zatvoren zbog požara u zgradi Vjesnika.

