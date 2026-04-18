preporuka stručnjaka
Ovo je najbolja temperatura za vaš hladnjak
Postoji idealna temperatura koja će vašu hranu održati svježom, sigurnom i ukusnom.
"Održavanje hladnjaka na odgovarajućoj temperaturi ključno je i za sigurnost hrane i za njezinu kvalitetu. Sprječava rast bakterija, čime se smanjuje rizik od bolesti koje se prenose hranom“, kaže Gabriela Swamy, profesorica na Sveučilištu San Jose State.
"Osim toga, pomaže u očuvanju svježine, teksture i okusa te sprječava kvarenje i bacanje hrane. Pravilno hlađenje učinkovito produljuje rok trajanja hrane.“
Kaže da bi temperatura hladnjaka trebala biti ispod 4 °C kako bi kvaliteta hrane ostala visoka i kako bi se spriječio rast bakterija, ali ne bi smjela biti preblizu točki smrzavanja, koja je 0 °C. Zamrzivač, s druge strane, treba biti postavljen oko -18 °C, piše Simply recipes.
"Te temperature usporavaju kvarenje, smanjuju rizik od bolesti uzrokovanih hranom i osiguravaju optimalnu kvalitetu i trajnost hrane“, kaže Swamy.
"Uvijek koristite termometar kako biste provjerili postavke.“
Ni pretopao ni prehladan
Ne želite da vam hladnjak bude ni pretopao ni prehladan. Treba biti taman. "Ako je hladnjak prehladan i hrana počne smrzavati, vlaga u većini namirnica počinje se lediti“, kaže Michael Handal, chef na Institutu kulinarskog obrazovanja u New Yorku.
"Stanične strukture u hrani počinju pucati, što uzrokuje tzv. ‘ožegotine od smrzavanja’, stanje u kojem se narušava ujednačenost i kvaliteta pohranjene hrane.“ Posebno mogu stradati svježe namirnice i mliječni proizvodi.
Ako je temperatura hladnjaka previsoka, veća je vjerojatnost rasta bakterija, što može dovesti do kvarenja hrane i povećanog rizika od bolesti.
"Cilj je držati hranu u pravilno ohlađenom okruženju, ali ne toliko hladnom da izazove štetne učinke smrzavanja“, kaže Handal.
Ipak, postoje situacije kada možda želite malo sniziti temperaturu hladnjaka. Swamy kaže da je to korisno tijekom vrućeg vremena, kada pohranjujete velike količine hrane ili ako imate puno lako kvarljivih namirnica poput morskih plodova ili mliječnih proizvoda.
