Šimunić objavio račune Odbojkaškog saveza. Spominju se Hrvatska pošta i jedna tvrtka

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić upozorio je na, kako navodi, sumnjiv način izvlačenja novca iz javnih sredstava kroz sportska sponzorstva.
Gradonačelnik je objavio dokumente Hrvatske pošte koja sklapa sponzorski ugovor sa sportskim savezom, u ovom slučaju Hrvatskim odbojkaškim savezom u iznosu od 150.000 eura, nakon čega dio novca završava kod privatne tvrtke.
Objavio je račun iz kojega se vidi kako je Hrvatski odbojkaški savez platio tvrtki Manavi consulting 45 tisuća eura plus PDV.
"MODUS OPERANDI: 30 POSTO MI VRATI?
Neki su govorili da kaj mi ovog treba, da su pritisci strašni, da to nije moj posel...
Pitam vas onda - čiji je to posel? Tko bi to točno trebal raditi ak stvari ne funkcioniraju, a kod nas je tak, očito, već godinama?
Svaki građanin je dužan prijaviti nepravilnosti. Svaki. I upravo to sam i ja, kao građanin napravil. Ne kao gradonačelnik, nego kao običan građanin ove zemlje.
Jer mi nije normalno, i ne bude mi nikad normalno da se javnim novcem ovako gospodari.
Evo vam konkretan primjer:
Javna firma, koju zapravo financiramo mi, građani ove zemlje daje sponzorstvo nekom sportskom savezu. Sklapa se ugovor između njih na 3 godine.
I onda najzanimljiviji dio - otprilike 30 posto iznosa od sponzorstva, savez daje kroz privatnu firme kao "naknadu za posredovanje".
Naknada za posredovanje? Jako lukavi način da se, po meni, zamaskiraju tokovi novca.
Ja sam na ovo naišel sasvim slučajno, praktički se igrajući s brojkama u svoje slobodno vrijeme, a nisam ni policajac, ni istražitelj, ni državni odvjetnik i iskreno se nadajući da je ovakav slučaj iznimka, a ne pravilo.
Prateći trag novca nisam vjerovao kako daleko me to moglo odvesti.
Pričamo o sistemu koji očito ne funkcionira kako treba jer svaki euro koji ode na provizije nije prešel kamo treba, a to je u ovom slučaju sportašima, djeci ili razvoju sporta.
Ako je ovaj modus operandi 30 posto raširen i van sporta onda je problem puno veći nego kaj svi mi mislimo.
Onda je itekak jasno zašto se nema ne samo za sport nego i za mirovine, za zdravstvo, za poljoprivredu, ma za sve nas!
Tko to odobrava i zašto?
Koliko je ovakvih ugovora još u Hrvatskoj?", napisao je na Facebooku.
