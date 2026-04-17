praktičnost koja ima cijenu
Zašto nije preporučljivo konzumirati unaprijed pripremljene zapakirane salate
Bakterije poput salmonele i listerije mogu dospjeti na listove u različitim fazama, od uzgoja do pakiranja.
To također dovodi u pitanje sigurnost unaprijed pripremljenih salata. Prethodno oprane, zapakirane salate mnogima su prvi izbor kada žele brz i zdrav obrok bez puno pripreme. Ipak, stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da ta praktičnost može imati svoju cijenu, piše klix.ba.
Profesor prehrane sa Sveučilišta Northeastern i autor knjige o sigurnosti hrane Darin Detwiler tvrdi da su takvi proizvodi među rizičnijima. Iako potrošači očekuju sigurnost, stvarnost je drukčija.
"Zapakirane salate ostaju jedan od rizičnijih proizvoda zbog mogućnosti kontaminacije. U prošlosti su ovakvi proizvodi bili povezani s brojnim epidemijama trovanja hranom, koje su u težim slučajevima završavale hospitalizacijama“, naveo je.
Stručnjaci ističu da kontaminacija često počinje već na poljima, a zagađena voda za navodnjavanje ili kontakt s tlom i životinjama povećavaju rizik. Bakterije se mogu prenijeti i tijekom berbe, putem opreme ili ljudskog kontakta. Dodatni problem nastaje i u preradi. Za razliku od cijele glavice salate, zapakirane mješavine često dolaze s više farmi i obrađuju se zajedno.
Osim toga, ni hlađenje nije potpuno rješenje. Iako usporava rast mikroorganizama, ne uništava ih. Ako dođe do prekida u hladnom lancu tijekom transporta ili skladištenja, bakterije se mogu dodatno razmnožiti. Mnogi će pomisliti da je rješenje jednostavno – oprati salatu kod kuće. Ipak, stručnjaci kažu da to nije preporučljivo. Pranjem se bakterije ne uklanjaju, a postoji i rizik dodatne kontaminacije iz sudopera, pribora ili ruku.
Za osobe koje biraju zapakirane salate savjetuje se oprez. Važno je provjeriti rok trajanja, izbjegavati pakiranja koja izgledaju vlažno ili sluzavo te osigurati da salata ostane rashlađena, piše HuffPost.
Sigurnija alternativa je cijela glavica salate ili svježi špinat. Takve namirnice imaju manju površinu izloženu obradi ili mogućoj kontaminaciji, a kod kuće ih je moguće temeljito oprati.
