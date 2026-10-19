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Ruski časnik namjerno odveo u smrt više od 300 svojih vojnika
Priča o ruskom časniku Levu Stupnikovu (26), čija je suradnja s Oružanim snagama Ukrajine dovela do pogibije stotina njegovih suboraca, izazvala je veliku pozornost.
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Stupnikov je više od pola godine bio doušnik ukrajinske vojske te im je izravno s bojišta slao koordinate položaja vlastite brigade. Za njim su u međuvremenu čečenski specijalci raspisali potragu, nakon što je prešao crtu bojišnice i pridružio se Ruskom dobrovoljačkom korpusu, piše The Wall Street Journal.
Stupnikov je rođen u Kazahstanu, a nakon što je otac napustio obitelj, majka se s njim i mlađom sestrom preselila u Omsk. Tamo je pohađao kadetski zbor, a vojnu akademiju za veze završio je u Sankt-Peterburgu u ljeto 2023. godine s činom poručnika. Premda je razmišljao o napuštanju vojne karijere, ruska invazija na Ukrajinu poremetila je njegove planove te je raspoređen u 36. gardijsku motostreljačku brigadu, a na bojište je poslan u studenom 2023. godine.
One of the deadliest saboteurs in recent military history, Russian Lt. Lev Stupnikov fed troop locations and battle plans to Ukraine before making a daring escape. 🔗: https://t.co/ZPfMGuNTxy https://t.co/7xD6tAc6Q1— The Wall Street Journal (@WSJ) October 16, 2026
Šifrirana veza s ukrajinskim blogerom
Njegova majka, koja se oštro protivila ratu i ruskoj vlasti, u veljači 2024. godine stupila je u kontakt s ukrajinskim programerom i blogerom Dmitrijem Karpenkom kako bi provjerila mogućnosti sinova bijega. Čim je saznao za prepisku, Stupnikov se sam javio Karpenku preko aplikacije WhatsApp i ponudio suradnju te predaju, odbivši novčanu naknadu. Uspostavili su i tajni sustav komunikacije u kojem je svaka poruka morala sadržavati zbroj današnjeg datuma i broja pet kako bi se potvrdilo da izvor nije kompromitiran.
Već prvi napad koji je Stupnikov koordinirao završio je kobno za rusku vojsku. Dojavio je koordinate poligona pod Volnovahom na kojem je bilo postrojavanje ruskih vojnika, nakon čega je uslijedio udar raketnim sustavom HIMARS. U napadu je poginulo 68 vojnika, a još 60 ih je ranjeno, uključujući i zapovjednika 36. brigade pukovnika Gusejna Musajeva. Sam Stupnikov spasio se pretvarajući se da mora hitno otići na toalet.
Život u strahu i prelazak crte bojišnice
U idućim mjesecima Stupnikov je ukrajinskoj strani redovito prosljeđivao radiofrekvencije, lokacije postrojbi i planove borbenih djelovanja. Njegova je brigada trpjela goleme gubitke pa je na kraju od svih časnika iz njegova bataljuna na tom dijelu bojišta ostao jedino on, dok su ostali poginuli, ranjeni ili premješteni. Priznao je da je živio pod stalnim stresom, sanjao eksplozije i strahovao od otkrivanja jer nije imao nikakvu špijunsku obuku.
U srpnju 2024. godine Stupnikov je konačno prešao crtu bojišnice i predao se uz lozinku. Zapovjednik Ruskog dobrovoljačkog korpusa Denis Kapustin ponudio mu je pristupanje postrojbi, što je ruski prebjeg prihvatio procjenjujući da je u Ukrajini sigurniji nego u inozemstvu. Ukrajinci su mu pomogli iz Rusije izvući majku i sestru, dok je njegova supruga odbila napustiti zemlju i javno ga osudila u izjavi za ruske medije.
Prema navodima iz ruskih vojnih izvora, u udarima koje je navodio Stupnikov poginulo je više od 200 ruskih vojnika, dok The Wall Street Journal navodi da je broj mrtvih premašio 300, prenosi Dnevnik.hr.
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