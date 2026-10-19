Ruski časnik namjerno odveo u smrt više od 300 svojih vojnika

Stupnikov je rođen u Kazahstanu, a nakon što je otac napustio obitelj, majka se s njim i mlađom sestrom preselila u Omsk. Tamo je pohađao kadetski zbor, a vojnu akademiju za veze završio je u Sankt-Peterburgu u ljeto 2023. godine s činom poručnika. Premda je razmišljao o napuštanju vojne karijere, ruska invazija na Ukrajinu poremetila je njegove planove te je raspoređen u 36. gardijsku motostreljačku brigadu, a na bojište je poslan u studenom 2023. godine.