Dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je Iran “u načelu” pristao otvoriti Hormuški tjesnac, u zamjenu za ukidanje američke pomorske blokade, te se riješiti visoko obogaćenog uranija. Dodao je i da Washington vjeruje kako je iranski vrhovni vođa, ajatolah Mojtaba Khamenei, odobrio širi okvir sporazuma.