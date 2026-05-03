PRECIZNO I POGUBNO
Izraelci u panici: "Hezbolah koristi novo moćno oružje, jako ga je teško otkriti"
Hezbolah sve intenzivnije koristi dronove povezane optičkim vlaknima, oružje koje se ističe preciznošću, teško ga je zaustaviti, a još teže na vrijeme uočiti.
Na snimci koju je ta skupina objavila vidi se mali kvadrokopter, težak tek nekoliko kilograma, kako pogađa metu dok izraelski vojnici djeluju potpuno nesvjesno njegove prisutnosti. Prema podacima Izraelskih obrambenih snaga, u tom je napadu poginuo 19-godišnji narednik Idan Fooks, dok je više vojnika ozlijeđeno. Nakon toga, Hezbolah je dodatno ciljao i spasilački helikopter koji je stigao evakuirati ranjene.
Posebnost ovih dronova leži u njihovoj jednostavnoj, ali učinkovitoj tehnologiji. Umjesto klasične bežične veze, letjelica je optičkim kabelom izravno spojena s operaterom. Ti su kablovi iznimno tanki i lagani, gotovo nevidljivi golim okom, a mogu dosegnuti i do 15 kilometara, rekao je izraelski vojni izvor za CNN.
Takav sustav omogućuje operateru da upravlja dronom s velike udaljenosti i pritom dobiva jasnu sliku cilja. Stručnjaci ističu da su ovi dronovi otporni na elektroničko ometanje, a budući da ne emitiraju signal, gotovo je nemoguće otkriti mjesto s kojeg su lansirani. Upravo zbog toga izraelska vojska, koja se dosad oslanjala na tehnološku nadmoć i ometanje komunikacija, ima ograničene mogućnosti obrane.
"Osim fizičkih prepreka poput mreža, malo je opcija na raspolaganju", naveo je vojni izvor, opisujući sustav kao niskotehnološko, ali učinkovito rješenje prilagođeno asimetričnom ratovanju.
Ova tehnologija nije nova na bojištu. Masovnije je prvi put korištena u ratu u Ukrajini, gdje su je ruske snage uspješno primjenjivale. U nekim slučajevima kabel drona bio je povezan s dodatnom baznom jedinicom, što je operatera još više udaljavalo od same letjelice i činilo ga sigurnijim. Takvi su dronovi omogućili napade duboko iza linija bojišnice, uz prekidanje opskrbnih pravaca.
U slučaju Hezbolaha, taktika je drugačija. Budući da izraelske snage djeluju blizu vlastitih baza u južnom Libanonu, nema klasičnih opskrbnih linija za napade. Umjesto toga, dronovi se koriste za izravno gađanje izraelskih vojnika na terenu, kako u južnom Libanonu, tako i na sjeveru Izraela.
Stručnjak Samuel Bendett iz Centra za novu američku sigurnost ocjenjuje da je riječ o vrlo učinkovitom sustavu. "U rukama iskusnog operatera, protiv nepripremljenih snaga, može biti izuzetno smrtonosan. Čak i kada su vojnici svjesni prijetnje, i dalje predstavlja ozbiljan rizik", upozorava.
Izraelski izvori tvrde da Hezbolah nabavlja civilne dronove, najčešće iz Kine ili Irana, te ih potom modificira dodavanjem eksplozivnih naprava poput granata. Time dobiva gotovo neprimjetno, ali vrlo precizno oružje za ciljane napade.
Kina je ranije odbacila optužbe o opskrbi oružjem i naglasila da poštuje međunarodne obveze. Iako pojedinačni napadi ovim dronovima ne uzrokuju veliku razinu razaranja, njihova dostupnost i niska cijena čine ih značajnim adutom Hezbolaha, koji već raspolaže razvijenim arsenalom bespilotnih sustava.
Organizacija, uz potporu Irana, godinama je gradila i goleme zalihe raketa i projektila. Prije rata u Gazi procjenjivalo se da raspolaže s oko 150.000 raketa, uključujući precizno navođeno oružje. No, nakon intenzivnih sukoba i izraelskih napada na skladišta, vjeruje se da je taj arsenal smanjen na otprilike deset posto nekadašnje veličine.
Zbog toga se Hezbolah sve više okreće asimetričnim metodama ratovanja, slično strategiji koju Iran koristi protiv SAD-a i Izraela.
Izraelska vojska pokušava se prilagoditi novoj prijetnji postavljanjem mreža i drugih fizičkih zapreka, što je praksa viđena i u Ukrajini. Ipak, vojni dužnosnici priznaju da takva rješenja nisu potpuno učinkovita.
"Sustav nije savršen, barem ne koliko bismo željeli", rekao je jedan od njih, dodajući da vojska intenzivno radi na pronalaženju boljih načina obrane.
Problem dodatno otežava činjenica da Hezbolah sve češće koordinira napade i lansira više dronova istodobno, čime može preopteretiti obrambene sustave.
"Riječ je o prijetnji kojoj se još uvijek prilagođavamo. Hezbolah brzo uči i nastoji sinkronizirati napade, što predstavlja ozbiljan izazov", zaključio je izraelski dužnosnik.
