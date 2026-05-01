Predsjednik libanonskog parlamenta se pita: "Gdje je to primirje?"

Nabih Berri, vodeći libanonski političar, izrazio je rezerve prema izravnim pregovorima s Izraelom – politici koju predvode predsjednik Joseph Aoun i premijer Nawaf Salam.
Nabih Berri, saveznik Hezbolaha, rekao je za novine Asharq Al-Awsat da nema smisla voditi pregovore dok traju napadi, prenosi Al Jazeera.
Također je naglasio da je navodno „primirje“ koje je Donald Trump najavio u Libanonu samo omogućilo Izraelu da „eskalira svoju agresiju“ bez ikakve intervencije američke administracije.
„Gdje je to primirje? I je li Izrael prestao s uništavanjem gradova, rušenjem kuća, bezobzirnim prolijevanjem krvi djece, žena i starijih osoba te sprječavanjem timova hitne pomoći da spašavaju ranjene i prevoze ih u bolnice – ili da izvlače one zarobljene pod ruševinama?“ rekao je Berri.
💢 “It isn’t terrorist infrastructure; we’re destroying everything.”— Drop Site (@DropSiteNews) May 1, 2026
Israeli soldiers told Haaretz their operations in southern Lebanon are focused on systematically leveling buildings in villages, not targeting Hezbollah infrastructure as claimed.
The army’s plan, dubbed… https://t.co/fuPDHP4cJN
