U ratnim zonama napadi na zdravstvene djelatnike nisu više iznimka

Napadi na zdravstvene objekte i djelatnike su se nastavili unatoč rezoluciji Ujedinjenih naroda o njihovoj zaštiti u oružanim sukobima usvojenoj prije 10 godina, upozorila je organizacija Liječnici bez granica (MSF), javlja u nedjelju njemačka agencija dpa.
U nedjelju se obilježava 10. godišnjica usvajanja Rezolucije 2286 u Vijeću sigurnosti UN-a, kojom su zemlje članice obećale štititi medicinske djelatnike, infrastrukturu i opremu.
Umjesto toga, u oružanim sukobima se gotovo svakog dana napadaju bolnice, vozila hitne pomoći i djelatnici u zdravstvu, kazao je MSF.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je samo 2025. zabilježila ukupno 1348 napada na medicinske objekte u kojima je poginulo 1981 osoba.
MSF je rekao da je 21 njen pripadnik ubijen tijekom proteklih 10 godina.
Predsjednik MSF-a Javid Abdelmoneim je kazao da je posrijedi "očito zanemarivanje" zaštite medicinske misije u zaraćenim zemljama.
"Ono što se nekoć smatralo iznimkom, sada je postalo svakodnevica", rekao je Abdelmoneim.
"Države koje su se obvezale da će čuvati zdravstvenu skrb 2016. moraju se prestati skrivati iza izlika i pokazivanja prstom te djelovati", dodao je.
Tijekom minulih 10 godina, napadi na zdravstvene objekte uključivali su zračne napade na bolnice u Siriji i Jemenu, bombardiranje bolnica u Ukrajini i Palestini, napade bespilotnim letjelicama na bolnicu u Mjanmaru te napade na jasno označena vozila hitne pomoći u Kamerunu, Haitiju i Libanonu.
Abdelmoneim je rekao da se zdravstvena skrb u područjima sukoba suočava s ekstremnom prijetnjom s obzirom na to da su napadi na djelatnike i infrastrukturu zabilježeni u skoro svakom sukobu tijekom proteklog desetljeća.
"Zaštita koja se nama i našim pacijentima jamči međunarodnim humanitarnim pravom mora dovesti do djela, a ne samo riječi".
