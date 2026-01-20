Posljednji teritorij koji je SAD otkupio od Danske sadrži -Epsteinov otok

Dok predsjednik Donald Trump nastavlja gurati ideju o kupnji Grenlanda, neki ljudi tek sada saznaju da je posljednji veći teritorij koji su Sjedinjene Američke Države kupile od Danske bio još 1917. godine — Danski Zapadni Indiji, danas poznati kao Američki Djevičanski Otoci.
No, mnogi korisnici društvenih mreža u šali upiru prstom u jedan mnogo manji, ali znatno zloglasniji otok u Djevičanskim Otocima koji je bio dio akvizicije iz 1917. — Little Saint James, poznatiji kao Epsteinov otok, prenosi Newsweek.
Privatni karipski otok Jeffreyja Epsteina nikada nije prodan Sjedinjenim Državama — ali jest dio Američkih Djevičanskih Otoka koje je Epstein kasnije sam kupio. To, međutim, nije spriječilo šale i zaprepaštenje na internetu među ljudima koji su tek sada prvi put povezali te činjenice.
Povijest stvarne kupnje je jednostavna: 1917. godine SAD su Danskoj platile 25 milijuna dolara u zlatu za Danske Zapadne Indije, stekavši kontrolu nad otocima koji su danas poznati kao Sveti Toma, Sveti Ivan i Sveti Križ.
Tko je kupio Epsteinov otok?
Epstein je privatno kupio Little Saint James 1998. godine, a otok je stekao zloglasnost kao privatno imanje na kojem je osramoćeni financijer navodno počinio seksualne zločine.
Somewhat of a random fact: the last time Denmark sold an island to the US was in 1917. That island was Little Saint James, more commonly known today as “Epstein Island.” pic.twitter.com/JFE3bRhmvZ— Daractenus (@Daractenus) January 19, 2026
Otok je postao središnja točka kaznenih istraga i građanskih tužbi koje su uslijedile nakon Epsteinova uhićenja i smrti, te i danas ostaje predmet javnih rasprava. Mnogi i dalje pozivaju na objavu detaljnih informacija o tome tko je posjećivao otok i kada, osobito u sklopu nedavno odpečaćenih dosjea Jeffreyja Epsteina, koji su bacili novo svjetlo na njegovu mrežu kontakata i na aktualne pravne postupke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
