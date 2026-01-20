Posljednji teritorij koji je SAD otkupio od Danske sadrži -Epsteinov otok

Otok je postao središnja točka kaznenih istraga i građanskih tužbi koje su uslijedile nakon Epsteinova uhićenja i smrti, te i danas ostaje predmet javnih rasprava. Mnogi i dalje pozivaju na objavu detaljnih informacija o tome tko je posjećivao otok i kada, osobito u sklopu nedavno odpečaćenih dosjea Jeffreyja Epsteina, koji su bacili novo svjetlo na njegovu mrežu kontakata i na aktualne pravne postupke.