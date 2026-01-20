NATO članica šalje pisma građanima: Pripremite se za zapljenu imovine u slučaju rata

AFP / HEIKO JUNGE

Tisuće Norvežana bi trebale primiti pisma od vojske u kojima ih se obavještava da njihovi domovi, vozila, brodovi i strojevi mogu biti rekvirirani u slučaju rata. Pisma nemaju nikakav praktičan učinak u mirnodopskim uvjetima, osim što vlasnike obavještavaju da vojska može preuzeti njihovu imovinu u slučaju sukoba, navodi se u priopćenju.

Podijeli

Oglas

„Rekvizicije su namijenjene tome da se u ratnoj situaciji oružanim snagama osigura pristup resursima potrebnima za obranu zemlje“, priopćila je vojska, a prenosi Euronews.

Za 2026. godinu bit će izdano oko 13.500 pripremnih odluka o rekviziciji.

Pisma nemaju nikakav praktičan učinak u miru, osim što vlasnicima daju do znanja da bi vojska u slučaju sukoba mogla preuzeti njihovu imovinu, navodi se u priopćenju. Odluka vrijedi godinu dana, a otprilike dvije trećine pisama poslanih u 2026. predstavljaju obnove iz prethodnih godina.

„Važnost pripreme za krizu i rat dramatično je porasla posljednjih godina“, izjavio je u priopćenju čelnik vojne logističke organizacije Anders Jernberg.

„Norveška se nalazi u najozbiljnijoj sigurnosno-političkoj situaciji od Drugog svjetskog rata. Naše društvo mora biti spremno na sigurnosno-političke krize i, u najgorem slučaju, na rat“, rekao je.

„Provodi se velika izgradnja vojne i civilne spremnosti.“

Norveška, jedna od osnivačica NATO-a, posljednjih je godina ojačala svoju obranu.

Skandinavska zemlja dijeli pomorsku granicu i kopnenu granicu dugu 198 kilometara s Rusijom na krajnjem sjeveru.