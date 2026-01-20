Oglas

Jens-Frederik Nielsen

Premijer Grenlanda: Vojna operacija je malo vjerojatna

author
Hina
|
20. sij. 2026. 17:02
Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen walks with people during a protest against U.S. President Donald Trump’s demand that the Arctic island be ceded to the U.S.
REUTERS/Marko Djurica

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen izjavio je u utorak da je vojna operacija protiv Grenlanda "malo vjerojatna", ali da se taj teritorij koji priželjkuje Donald Trump na to mora pripremiti.

Oglas

"Malo je vjerojatno da će se koristiti vojna sila, ali nije isključeno. Druga strana (Donald Trump) to je jasno dala do znanja", rekao je Jens-Frederik Nielsen na konferenciji za novinare u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda.

"Zato moramo biti spremni na sve mogućnosti, ali naglasimo: Grenland je član NATO-a, i ako dođe do eskalacije, to bi imalo posljedice i za ostatak svijeta", dodao je čelnik tog autonomnog danskog otoka.

Planovi predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za aneksiju Grenlanda prijete "međunarodnom poretku", rekao je u utorak za AFP bivši šef NATO-a Anders Fogh Rasmussen.

Danac je pozvao Europljane da "promijene svoju strategiju" i "osvijeste da je jedino što Trump poštuje snaga, odlučnost i jedinstvo".

Teme
Aneksija Grenlanda Donald Trump Međunarodna sigurnost NATO savez Vojna sila

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ