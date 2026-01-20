Oglas

Meteoalarm upozorava na hladnoću, evo kad je moguć novi snijeg

Tea Blažević
20. sij. 2026. 07:24
Pretežno vedro je duž obale, na istoku zemlje, temperature su niske, -9.5 izmjereno je jutros u Požegi. Na snazi je upozorenje na hladnoću odnosno hladni val koji može utjecati na zdravlje ljudi. Oblačnije je u središnjoj unutrašnjosti i Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice ima magle.

U nastavku utorka prevladavat će većinom sunčano diljem Hrvatske. Bura će i dalje biti jaka pod Velebitom.

Srijeda donosi naoblačenje s juga, pri čemu u Dalmaciji može pasti malo kiše. Jutro će biti hladno u kopnenim krajevima. 

Četvrtak donosi češću kišu i pljuskove, mjestimice i grmljavinu, uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, drugdje će se zadržavati uglavnom suho. Hladnoća će malo početi popuštati.

U petak će tako jutra biti malo manje hladna u unutrašnjosti. Kiše i pljuskova isto tako će biti uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, s tim da će se navečer sa zapada intenzivirati oborina, u noći na subotu može u najvišem gorju pasti i malo snijega.

Subota donosi jače pogoršanje diljem zemlje, mjestimice i obilniju oborinu, dok je u nedjelju izgledan i snijeg

snijeg vremenska prognoza vrijeme

