Davor Štern: Mađarska će preuzeti NIS, a INA će ostati igračka MOL-a
Energetski stručnjak i nekadašnji ministar gospodarstva Davor Štern u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića komentirao je situaciju oko Naftne industrije Srbije (NIS), mađarskog MOL-a i značaja te situacije za Hrvatsku, ali i regiju.
"Kao što čujemo, posao nije definitivan, ali očito da je dogovoren. Ono što me osobno tišti jest da smo 1998. ili 1999. bili blizu sličnog sporazuma. Tad sam bio na čelu Ine i imali smo duboke razgovore s MOL-om o spajanju kompanija. Išli smo za istim modelom stvaranja istočnoeuropske naftne kompanije, ali zbog svih okolnosti, to se nije dogodilo. Sad će Mađarska preuzeti NIS, a INA će ostati igračka MOL-a. Uz to, kupovinom NIS-a je MOL dobio veći trgovinski prostor", kazao je Štern pa nastavio:
"To smo mogli imati mi, ali umro je predsjednik Franjo Tuđman, došla je nova vlada i rasturila sve pa smo tu gdje jesmo."
Trenutno su dva najvažnija pitanja - sudbina rafinerije u Rijeci i Janafa.
"Već sad vidimo da MOL nije poštovao odredbe iz 2003., koje kažu da mora obnoviti rafineriju Sisak i Rijeka. Od tada je došlo do zatvaranja rafinerije Sisak. Rafinerija Rijeka se obnavljala dugi niz godina jer očito nije postojala volja MOL-a da to učini. Hrvatska sa svojih 44 posto i političkom moći nije na vrijeme reagirala nego se išlo na dvije nepromišljene arbitraže, od kojih smo jednu izgubili, a za drugu se još ne zna. Dakle, Rijeka ovisi o volji MOL-a, a to je nedopustivo. Moramo naći načina da se ona ponovno vrati pod punu ingerenciju Hrvatske i to se može jako lako napraviti raskidom ugovora."
S druge strane, MOL u neslužbenim izjavama tvrdi da se Rijeka neće zatvarati.
"Pisalo je u ugovoru i da će obnoviti rafinerije u Sisku i Rijeci pa vidimo kako je to završilo. Budimo realni, MOL je kompanija koja radi u interesima svojih dioničara. Uz to, ima veliku podršku mađarskih vlasti. Zato treba imati određenu dozu opreza prema porukama koje šalje MOL."
Kako bi Hrvatska mogla preuzeti rafineriju u Rijeci?
"Jedino raskidom ugovora jer jedna strana nije zadovoljna. Ili da se dobiju čvrste garancije da će nastaviti raditi. Gledajte, dok god MOL dobiva rusku naftu, bit će mu jeftinije prerađivati je u Mađarskoj."
"Treba biti oprezan"
"Ako se spoje NIS, odnosno rafinerija u Pančevu i rafinerija u Százhalombatti, Janaf će potenicjalno izgubiti tržište za svoj transport. S druge strane, NIS će imati pristup ruskoj nafti, koja je jeftinija. Rijeka ima svoju poziciju, to je dobra i moderna rafinerija. U kombinaciji s Janafom će moći postojati jedno zgodno trgovačko mjesto, koje bi moglo prerađivati naftu s mediteranskog tržišta, neovisno o ruskoj nafti. Ima tržišta i riječka rafinerija ima razloga i uvjeta za postojanje."
Naglasio je da imamo situaciju u kojoj treba biti oprezan.
"Potrebno je osigurati dugoročni rad rafinerije Rijeka, koja bi bila usko vezana uz Janaf zbog skladišnih kapaciteta. U tome treba naći simbiozu, neovisno što ona možda nije prirodna."
Globalna situacija se mijenja, ali Štern tvrdi da se to ne odražava na Hrvatsku.
"Venezuela i Grenland nas se ne tiču niti imaju doticaja s Hrvatskom. Jedino što moramo jest osigurati dovoljno nafte za svoje potrebe, a ostalo prepustiti "velikim dečkima" da odrade", zaključio je Davor Štern.
