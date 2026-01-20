Davor Štern: Mađarska će preuzeti NIS, a INA će ostati igračka MOL-a

"Već sad vidimo da MOL nije poštovao odredbe iz 2003., koje kažu da mora obnoviti rafineriju Sisak i Rijeka. Od tada je došlo do zatvaranja rafinerije Sisak. Rafinerija Rijeka se obnavljala dugi niz godina jer očito nije postojala volja MOL-a da to učini. Hrvatska sa svojih 44 posto i političkom moći nije na vrijeme reagirala nego se išlo na dvije nepromišljene arbitraže, od kojih smo jednu izgubili, a za drugu se još ne zna. Dakle, Rijeka ovisi o volji MOL-a, a to je nedopustivo. Moramo naći načina da se ona ponovno vrati pod punu ingerenciju Hrvatske i to se može jako lako napraviti raskidom ugovora."