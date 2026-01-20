Lavrov u govoru o Grenlandu citirao i pohvalio Milanovića

Uvjeren sam kako se sve zabrinutosti vezane uz sigurnost, o kojima se govori u zadnje vrijeme, mogu i moraju riješiti kroz dijalog i suradnju Danske i Grenlanda sa SAD-om te u okviru Sjevernoatlantskog saveza čije su ravnopravne članice obje države. Pitanja sigurnosti nisu ni na koji način povezana s međunarodnopravnim položajem Grenlanda, prenosi Net.