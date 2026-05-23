Predsjednik Senegala otpustio premijera i produbio krizu u zemlji

Predsjednik Senegala Bassirou Diomaye Faye je otpustio premijera Ousmane Sonkoa i raspustio vladu, čime je produbio neizvjesnost u zemlji uslijed dužničke krize i pregovora s Međunarodnim monetarnim fondom.
Ova odluka dolazi nakon više mjeseci rastućih tenzija između dvojica bivših saveznika, a sad rivala. Premijer Sonko, koji uživa podršku među mladima, podržao je upravo Fayea na predsjedničkim izborima 2024., dok je njemu kandidatura bila zabranjena zbog osude za klevetu.
"Večeras ću spavati laka srca", poručio je Sonko na društvenim mrežama.
Za to vrijeme, Senegal se bori sa nemalim ekonomskim problemima. Razina duga na kraju 2024. dosegnula je 132 posto BDP-a. Predsjednikov potez mogao bi odgoditi postizanje dogovora s MMF-om koji se smatra ključnim za oživljavanje gospodarstva.
Ministar financija Cheikh Diba ranije je, prije raspuštanja vlade, izjavio u parlamentu da očekuje nastavak razgovora od 8.lipnja te da bi ključne točke mogle biti usuglašene do 30.lipnja.
Ministar je upozorio da bi zakon o subvencijama za gorivo mogao premašiti proračunske rashode za čak dvije milijarde dolara ukoliko cijene nafte porastu na 115 dolara po barelu, dodavši da je premijer Sonko odbio njegov zahtjev za povećanje cijena goriva. Osim toga, premijer se protivio svakom restrukturiranju duga procijenjenog na 13 milijardi dolara, što je tražio MMF.
Sonko je u ožujku ove godine zaprijetio da će njegova stranka napustiti vladu ako predsjednik Faye odustane od svog programa. Premijerova je stranka najveća u parlamentu i o njezinoj podršci ovisi usvajanje reformi na kojima inzistira MMF.
