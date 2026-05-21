Zašto ljudi jednostavno nisu stvoreni za strogu monogamiju
Što znanost zapravo kaže o ljudskoj sposobnosti za predanost
O monogamiji često govorimo kao da je istodobno sveta i potpuno prirodna — kao o zadanom obliku romantične veze. No iza zatvorenih vrata monogamija ponekad djeluje krhko, podložno pregovorima pa čak i malo vjerojatno, pišeScience Focus.
Ako bi seksualna ekskluzivnost ljudima trebala biti prirodna, zašto je potrebno toliko truda i društvenog pritiska da bi se održala?
Znanstvenici, pokazuje se, desetljećima postavljaju isto pitanje, a odgovori su daleko od jednostavnih.
Strateška igra moći?
Postoji mnogo primjera nemonogamije u ljudskoj kulturi — od poliamorije i nevjere do ležernih seksualnih odnosa.
Studija iz 1960-ih, koja se i danas često citira, pokazala je da je 87 posto predindustrijskih ljudskih društava dopuštalo neki oblik poliginije (u kojoj muškarac istodobno ima više žena), što sugerira da je današnja opsesija monogamnim brakom u velikom dijelu svijeta zapravo rezultat relativno nedavne i brze kulturne promjene.
U stvarnosti je, međutim, samo mali dio ljudi u tim društvima zaista živio u nemonogamnim vezama. Za većinu je monogamija i dalje bila norma.
Među sisavcima monogamija je rijetka: manje od 10 posto vrsta stvara dugoročne partnerske veze. Kod primata je taj udio nešto veći — oko 25 posto — no naši najbliži rođaci, čimpanze i bonobi, izrazito su promiskuitetni; i mužjaci i ženke redovito se pare s više članova svoje skupine.
Što onda objašnjava činjenicu da ljudi tako često pokušavaju živjeti monogamno, dok većina drugih sisavaca to ne čini?
Jedna od najpoznatijih teorija kaže da je monogamija evoluirala kao obrambena strategija protiv mužjačkog čedomorstva. U važnom radu objavljenom 2013. godine znanstvenici su proučavali 230 vrsta primata kroz različite evolucijske linije i otkrili da mužjaci promiskuitetnih vrsta često ubijaju mladunce drugih mužjaka kako bi ženke ponovno postale plodne i dostupne za parenje.
S vremenom su, u skupinama gdje je čedomorstvo bilo najraširenije, mužjaci počeli ostajati uz ženke kako bi štitili svoje potomstvo, što je postupno vodilo prema monogamiji.
Druge vrste primata razvile su drugačiju strategiju. Ženke čimpanzi tijekom plodnog razdoblja pare se s gotovo svim mužjacima u skupini, zbunjujući pitanje očinstva i smanjujući vjerojatnost čedomorstva.
Bonobi su, s druge strane, mnogo mirnija vrsta koja čest seksualni kontakt koristi za učvršćivanje saveza, smanjenje društvenih napetosti pa čak i rješavanje sukoba.
Druge teorije o razvoju monogamije sugeriraju da mužjaci koji ženki osiguravaju hranu i sigurnost povećavaju svoje šanse da budu izabrani kao partneri; ili da u vrstama gdje su ženke raspršene na velikom prostoru mužjaci moraju birati između čuvanja partnerice od suparnika ili lutanja u potrazi za dodatnim partnericama.
Monogamno parenje također je snažno povezano s razvojem očinske skrbi kod sisavaca, što povećava šanse za preživljavanje potomstva.
Programirani za brak?
Bez obzira na složen evolucijski put koji nas je doveo ovdje, jasno je da nam je evolucija ostavila biološku sklonost stvaranju bliskih partnerskih veza.
Važno je, međutim, naglasiti da stvaranje partnerske veze ne znači nužno i monogamiju u današnjem kulturnom smislu riječi — emocionalnu i seksualnu ekskluzivnost s jednom osobom kroz dulje razdoblje. Biolozi zapravo razlikuju tri vrste monogamije: društvenu, seksualnu i reproduktivnu.
Društveno monogaman par funkcionira kao jedinica: živi zajedno, zajedno se pari, odgaja potomstvo i dijeli resurse. Seksualno monogaman par ima seksualne odnose isključivo međusobno. Reproduktivno monogaman par razmnožava se isključivo međusobno.
U životinjskom svijetu reproduktivna i seksualna monogamija praktički su isto, jer kontracepcija ne postoji.
Društveno monogamni parovi mogu biti i seksualno (i reproduktivno) monogamni — ali ne nužno.
„Kod ljudi su romantične partnerske veze izrazito snažne”, kaže profesor Agustín Fuentes, bioantropolog sa Sveučilišta Princeton i autor knjige Race, Monogamy, and Other Lies They Told You.
„U prosjeku imamo jednu vrlo snažnu seksualnu ili društvenu vezu, ponekad obje u istoj vezi — ali ponekad i u različitim odnosima istodobno.”
Prema Fuentesu, upravo su te veze omogućile razvoj naše fiziološke i kognitivne sposobnosti za suosjećanje, suradnju i proširene mreže skrbi, poput zajedničkog odgoja djece.
Znanstvenici danas dobro razumiju snažnu neurokemiju koja stoji iza takvih intenzivnih odnosa.
Istraživanja na prerijskim voluharicama, koje stvaraju trajne monogamne veze, pokazuju da nakon prvog parenja mozak ženke preplavi koktel kemikalija povezanih s osjećajem zadovoljstva, uključujući „molekule ljubavi” oksitocin i vazopresin, što dovodi do stvaranja snažne partnerske veze.
Kada su istraživači lijekovima stimulirali nucleus accumbens — dio mozga povezan s nagradom i užitkom — kod ženki koje još nisu bile sparene, povećala se aktivnost gena odgovornih za te neurotransmitere, zbog čega su ženke odabrale partnera i počele se isključivo uz njega privijati (voluharičina verzija maženja).
Kulturni konstrukt?
Naravno, ljudske seksualne i bračne prakse izrazito se razlikuju među kulturama. Velik dio tih razlika proizlazi iz dostupnosti resursa, nasljednih običaja, odnosa moći, nejednakosti i ekonomije, kaže Fuentes, a dodatno ih oblikuju judeokršćanske religijske norme i građanski zakoni.
U Ujedinjenom Kraljevstvu popularno shvaćanje monogamije nekoć je značilo „jedna osoba za cijeli život”, dok danas za mnoge znači „jedna osoba u određenom trenutku” — odnosno serijska monogamija.
„Većina ljudi ipak nema seksualne odnose s mnogo ljudi istodobno — bez obzira na to što možda tvrde”, kaže Fuentes.
No promiskuitetnost se također snažno mijenja s godinama.
„Kako ljudi sazrijevaju, uglavnom postaju polumonogamni, bez obzira zahtijeva li to društvo ili ne. Ali kad su mladi, posvuda su.”
