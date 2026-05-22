Vraćaju su se omražene sandale iz Jugoslavije, bit će hit ovog ljeta

Posljednjih godina moda uporno kopa po prošlosti, ali malo koji povratak izaziva toliko podijeljenih reakcija kao plastične sandale iz 1970-ih i 1980-ih godina. Nekad su bile neizostavan dio ljetnih odmora u Jugoslaviji, a ovog se ljeta, čini se, vraćaju kao veliki trend.
U izlozima trgovina pojavili su se "želatinasti" modeli - od ravnih plastičnih sandala u pastelnim bojama do prozirnih balerinki koje izgledaju kao da su došle ravno iz obiteljskih albuma s mora.
Neki ih gledaju s čistom nostalgijom, dok drugi ne mogu vjerovati da se trend koji su jedva preživjeli u djetinjstvu vratio, piše City Magazine.
Mnogima u bivšoj Jugoslaviji ove sandale automatski vraćaju sjećanja na Jugoplastiku, tvornicu koja ih je masovno proizvodila i prodavala po pristupačnim cijenama. Bile su dio gotovo svakog odmora - nosile su se na plaži, po gradu, na betonskim obalama i oko bazena.
Mnogi ih se i danas sjećaju kao idealne zaštite od morskih ježeva, dok se drugi sa smijehom prisjećaju žuljeva i karakterističnog mirisa plastike koji su obilježili jedno vrijeme.
No, nova verzija ovog trenda puno je modernija. Ovog ljeta posebno su popularne prozirne "jelly" balerinke, mrežaste plastične sandale, modeli s platformom, pastelne i svjetlucave verzije o minimalističke gumene sandale inspirirane mediteranskim stilom.
Veliki modni brendovi dodatno su potaknuli povratak ovog trenda. Jimmy Choo ove je sezone predstavio svoje luksuzne "Jelly" modele, uključujući sandale, dok je Chloé u kolekciji proljeće/ljeto predstavila prozirne gumene sandale i balerinke inspirirane retro estetikom sedamdesetih.
