"NIJE PRAVEDNO"

Dabro kažnjen zbog "Grobnice od zlata": Evo koliko mora platiti

22. svi. 2026. 14:59
Josip Dabro dobio je novčanu kaznu od 700 eura za pjevanje pjesme s ustaškim konotacijama, a kaznom se "pohvalio" na svom Facebook profilu uz napomenu da poštuje zakone RH.

"700 € za Grobnicu od zlata u Španjolskoj! Na Mirogoju za te novce dobiješ pola kvadrata zemlje i račun da se malo pribereš", napisao je pa nastavio:

"Poštujem zakone Republike Hrvatske i smatram da ih treba primjenjivati jednako na sve građane, bez iznimki. Pravda i vladavina prava imaju smisla samo ako su svi pred zakonom jednaki. Nije pravedno da se neke ljude strogo i žurno kažnjava za manje prekršaje, dok drugima prolaze teška kaznena djela i pronevjere milijuna bez odgovornosti. Zakoni moraju vrijediti jednako za sve, neovisno o položaju, moći ili utjecaju", naveo je Dabro na Facebooku, uz video:

Podsjetimo, zbog pjevanja pjesme sa stihovima "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", aludirajući na vođu NDH-a Antu Pavelića 14. veljače u Komletincima, policija je protiv Dabre i još dvojice muškaraca podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

