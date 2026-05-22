Dabro kažnjen zbog "Grobnice od zlata": Evo koliko mora platiti

Josip Dabro dobio je novčanu kaznu od 700 eura za pjevanje pjesme s ustaškim konotacijama, a kaznom se "pohvalio" na svom Facebook profilu uz napomenu da poštuje zakone RH.
Oglas
"700 € za Grobnicu od zlata u Španjolskoj! Na Mirogoju za te novce dobiješ pola kvadrata zemlje i račun da se malo pribereš", napisao je pa nastavio:
"Poštujem zakone Republike Hrvatske i smatram da ih treba primjenjivati jednako na sve građane, bez iznimki. Pravda i vladavina prava imaju smisla samo ako su svi pred zakonom jednaki. Nije pravedno da se neke ljude strogo i žurno kažnjava za manje prekršaje, dok drugima prolaze teška kaznena djela i pronevjere milijuna bez odgovornosti. Zakoni moraju vrijediti jednako za sve, neovisno o položaju, moći ili utjecaju", naveo je Dabro na Facebooku, uz video:
Podsjetimo, zbog pjevanja pjesme sa stihovima "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", aludirajući na vođu NDH-a Antu Pavelića 14. veljače u Komletincima, policija je protiv Dabre i još dvojice muškaraca podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas