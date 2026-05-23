Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine, izvijestili su državni mediji.
"Novinari su na mjestu eksplozije plina u rudniku ugljena Liushenyu, u vlasništvu grupacije Tongzhou u pokrajini Shanxi, doznali da je u nesreći poginulo 90 ljudi", objavila je državna novinska agencija Xinhua, a prenosi BBC.
Eksplozija se dogodila u petak u 19:29 po lokalnom vremenu (11:29 po GMT-u) u rudniku ugljena u pokrajini Shanxi, a u trenutku nesreće u smjeni je navodno bilo 247 radnika.
Akcije spašavanja na mjestu nesreće i dalje traju.
