Oglas

POKRAJINA SHANXI

Strašna nesreća u Kini: Zbog eksplozije u rudniku poginulo najmanje 90 ljudi

author
N1 Info
|
23. svi. 2026. 07:38
rudnik, eksplozija
AFP / Ilustracija

Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine, izvijestili su državni mediji.

Oglas

"Novinari su na mjestu eksplozije plina u rudniku ugljena Liushenyu, u vlasništvu grupacije Tongzhou u pokrajini Shanxi, doznali da je u nesreći poginulo 90 ljudi", objavila je državna novinska agencija Xinhua, a prenosi BBC.

Eksplozija se dogodila u petak u 19:29 po lokalnom vremenu (11:29 po GMT-u) u rudniku ugljena u pokrajini Shanxi, a u trenutku nesreće u smjeni je navodno bilo 247 radnika.

Akcije spašavanja na mjestu nesreće i dalje traju.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
eksplozija kina nesreća rudnik ugljen

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ