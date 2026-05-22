Eksplozija u tvornici MOL-a u Mađarskoj: Jedna osoba poginula, ima i ozlijeđenih

22. svi. 2026. 10:43
Lakatos Noé Dávid/Facebook

U tvornici MOL-a u mađarskom gradu Tiszaújvárosu došlo je do snažne eksplozije u petrokemijskom postrojenju, u kojoj je jedna osoba poginula, dok je više radnika teško ozlijeđeno.

Informaciju je prvi objavio mađarski premijer Péter Magyar, navodeći da je ministar energetike István Kapitány zajedno s direktorom MOL-a Zsoltom Hernádijem krenuo prema mjestu nesreće. Premijer je obitelji poginulog radnika izrazio sućut.

Kompanija MOL kasnije je potvrdila da se eksplozija dogodila tijekom ponovnog pokretanja pogona „Olefin 1“ u petrokemijskom kompleksu u Tiszaújvárosu. U priopćenju se navodi da su vatrogasci uspjeli lokalizirati požar, ali da intervencija i dalje traje, dok stručnjaci ispituju uzrok nesreće.

Gradonačelnik Tiszaújvárosa György Filup izjavio je da nema potrebe za zaštitnim mjerama za stanovništvo i da građani nisu ugroženi. Kasnije je potvrdio i da je požar ugašen.

Mađarska služba za izvanredne situacije priopćila je da su na teren odmah upućene lokalne vatrogasne jedinice, kao i profesionalni vatrogasci iz Tiszaújvárosa i Miskolca, specijalne službe civilne zaštite i mobilni laboratorij. Požar se gasio s više strana uz pomoć vodenih topova i pjene, dok su ekipe hladile postrojenje kako bi spriječile daljnje eksplozije.

Prema posljednjim informacijama mađarskog premijera, sedam osoba zadobilo je teške opekline, dok je jedan radnik izgubio život.

MOL je u novom priopćenju naveo da je poginuli radnik bio njihov zaposlenik te da će kompanija snositi troškove i pružiti podršku obitelji stradalog.

Eksplozija je izazvala i potres na Budimpeštanskoj burzi. Dionice MOL-a nakon objave vijesti naglo su pale za gotovo tri posto. S dnevnog maksimuma od 3952 forinte, cijena dionice spustila se na oko 3800 forinti.

Lokalni mediji prenose da je prema preliminarnim informacijama eksplodirao cjevovod za pirogasni benzin u sklopu kompanije MOL Petrolkemija. Vlasti ponavljaju da incident ne predstavlja opasnost za stanovništvo okolnih naselja.

