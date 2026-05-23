FOTO / Selo u kojem svi žive u istoj ulici dugoj devet kilometara: Iz zraka izgleda kao nacrtano

Suloszowa, slikovito selo u Poljskoj, prije nekoliko godina postalo je apsolutni hit na društvenim mrežama nakon što su se internetom proširile nevjerojatne snimke iz ptičje perspektive.
Ova mirna općina, smještena tridesetak kilometara sjeverozapadno od Krakova u Malopoljskom vojvodstvu, iz zraka doista djeluje nestvarno.
Iz ptičje perspektive prizor ostavlja bez daha: stotine kuća poredane su s obje strane jedne jedine ceste koja se proteže u dužini od čak devet kilometara. Ono što cijeloj priči daje dodatnu dozu bajkovitosti jesu dugačka i uska poljoprivredna imanja koja se šire odmah iza svake kuće.
Boje tih parcela izmjenjuju se od jarko žute do tamnozelenih i smeđih nijansi, ovisno o kulturama koje mještani uzgajaju.
Među stanovnicima su posebno popularni uzgoj krumpira i jagoda, zbog čega se u selu čak organiziraju i posebne manifestacije posvećene tim plodovima.
Kada se s visina spustite na tlo, Suloszowa je zapravo jednostavna i mirna sredina s oko 6000 stanovnika, koji se uglavnom bave poljoprivredom. Život se ondje odvija usporeno i tradicionalno, prenosi Dnevnik.hr.
U selu radi nekoliko trgovina s domaćim voćem i povrćem, pekarnica, banka, dom zdravlja, zgrada općine i autobusna stanica. Ugostiteljska ponuda je skromna, postoji samo jedan restoran koji svoja vrata zatvara već u poslijepodnevnim satima.
Zbog toga mlađa populacija željna noćnog života uglavnom odlazi u susjedna mjesta. Kako kažu sami mještani, jedna od omiljenih svakodnevnih aktivnosti ondje je druženje uz lokalne tračeve jer u ovako specifičnom rasporedu svi poznaju svakoga.
Ipak, Suloszowa privlači i brojne turiste, ponajprije one koji žele istražiti fascinantne litice, gudure i više od 400 špilja u sklopu obližnjeg Nacionalnog parka Ojcow.
Ako vas put nanese u te krajeve, nezaobilazne atrakcije su i dvorac Pieskowa Skała, koji je podigao poljski kralj Kazimir III., te Herkulova batina, impresivna vapnenačka stijena visoka oko 30 metara.
