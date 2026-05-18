Koliko sati sna je optimalno? Znanstvenici objavili rezultate istraživanja

Prekratko ili predugo spavanje povezano je s bržim starenjem organa, a optimalno trajanje sna je između 6,4 i 7,8 sati u jednoj noći, pokazuje istraživanje tima znanstvenika sa Sveučilišta u Columbiji.
Premalo sna općenito se smatra nezdravim - više studija sugerira da tijelo čini osjetljivijim na bolesti i prerano starenje, a um sklonijim kognitivnom padu ranije u životu.
Istovremeno, previše sna nema suprotan učinak, navode liječnici s Medicinskog centra Irving Sveučilišta Columbia.
"Premalo i previše sna povezano je s bržim starenjem u gotovo svakom organu, što podupire ideju da je san važan u održavanju zdravlja organa unutar koordinirane mreže mozga i tijela, uključujući metaboličku ravnotežu i zdrav imunološki sustav", rekao je Junhao Wen, docent radiologije na Columbiji.
U studiji objavljenoj u časopisu Nature, tim je procijenio podatke za pola milijuna ljudi u Velikoj Britaniji, otkrivši i moguću vezu s vjerojatnošću da će neredoviti spavač razviti depresiju.
"Najmanje starenja zabilježeno je kod ljudi koji su prijavili između 6,4 i 7,8 sati sna dnevno, što sugerira da i nedovoljan i prekomjeran san mogu biti pokazatelji lošijeg općeg zdravlja", dodaje se.
Sve manje od šest sati smatra se kratkim snom, dok je više od osam sati vjerojatno previše.
