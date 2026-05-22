Kraj svibnja idealan je za sadnju šest vrsta povrća
Kraj svibnja jedno je od ključnih razdoblja u godini za vrtlara. Opasnost od kasnih mrazeva je prošla, tlo je dovoljno zagrijano, pa nastupa idealno vrijeme za sadnju toploljubivog povrća koje će tijekom ljetnih mjeseci brzo rasti i obilno roditi. Uz malo pripreme, kvalitetno tlo i redovito zalijevanje, vrt se uskoro može pretvoriti u pravu ljetnu riznicu svježih plodova.
Među najpopularnijim sadnicama koje vrtlari sade krajem svibnja svakako je rajčica. Za dobar rast treba puno sunca, rahlo i hranjivo tlo te redovito zalijevanje, pri čemu je važno da voda ne moči listove jer to može potaknuti razvoj bolesti, piše Večernji. Budući da biljka tijekom rasta razvija teške plodove, preporučljivo joj je već pri sadnji osigurati potporu koja će omogućiti pravilan rast i veću stabilnost.
I paprike spadaju među povrće koje obožava toplinu, pa im kraj svibnja obično mnogo više odgovara nego hladniji proljetni dani. Najbolje uspijevaju na sunčanom i zaštićenom položaju, u tlu bogatom hranjivim tvarima. Budući da imaju plitko korijenje, potrebno ih je redovito zalijevati, osobito tijekom razdoblja vrućine i suše kada se zemlja brzo isušuje.
Ovo je razdoblje vrlo pogodno i za sadnju krastavaca, koji u toplom tlu brzo niču i bujno rastu. Mogu se saditi na klasične gredice ili uz potpore i mreže, čime se štedi prostor i plodovi štite od kontakta sa zemljom. Krastavci trebaju puno vode, ali ih je najbolje zalijevati izravno pri korijenu jer mokri listovi povećavaju rizik od bolesti.
Popularan izbor su i tikvice, koje spadaju među zahvalnije vrtne kulture jer brzo rastu i često obilno rađaju. Budući da se biljke snažno šire i razvijaju velike listove, potrebno im je osigurati dovoljno prostora. Tikvice vole sunce, plodno tlo i stalnu vlagu, a najukusnije su kada se beru još mlade.
Među toploljubivim povrćem nalazi se i patlidžan, koji za dobar rast treba slične uvjete kao paprika i rajčica. Najbolje uspijeva na sunčanom mjestu zaštićenom od vjetra jer mu odgovara stabilna toplina. Treba ga posaditi u plodno i umjereno vlažno tlo, a tijekom rasta koristi mu i povremena prihrana koja potiče razvoj plodova.
Iako ga mnogi povezuju prvenstveno s hladnijim mjesecima, kraj svibnja pogodno je vrijeme i za sadnju kupusa, posebno za ljetni i jesenski urod. Kupus treba plodno tlo i dovoljno vlage, a vrtlari moraju paziti na štetnike jer ga tijekom toplijeg dijela godine često napadaju gusjenice i drugi kukci.
Kraj svibnja, dakle, odlična je prilika da u vrt posadimo povrće koje voli toplinu i koje će uz pravilnu njegu tijekom ljeta obilno roditi. Pravilan izbor sadnica, dobra priprema tla i redovita njega ključ su vrta punog svježih domaćih plodova.
