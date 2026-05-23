U posljednjim izraelskim napadima na Libanon ubijeno šest bolničara: "Meta je bio Hezbolah"

Libanonsko Ministarstvo zdravstva objavilo je video za koji tvrdi da je snimljen u gradiću Deir ​Qanoun En-Nahru. Snimka prikazuje dvojicu muškaraca u žutim prslucima koji pored ceste pružaju pomoć trećoj osobi. Kada do njih stigne vozilo hitne pomoći, pojavljuje se bljesak nakon kojeg muškarci leže na tlu.