U posljednjim izraelskim napadima na Libanon ubijeno šest bolničara: "Meta je bio Hezbolah"

Šest bolničara ubijeno je u dva izraelska napada na jugu Libanona u zadnja 24 sata, izvijestilo je libanonsko Ministarstvo zdravstva, osudivši te napade kao kršenje međunarodnog prava.
Oglas
Izraelska vojska odgovara da su mete napada bili članovi militantne skupine Hezbolah i njihova infrastruktura te da je poduzela korake za ublažavanje potencijalne štete za civile.
Libanonsko Ministarstvo zdravstva objavilo je video za koji tvrdi da je snimljen u gradiću Deir Qanoun En-Nahru. Snimka prikazuje dvojicu muškaraca u žutim prslucima koji pored ceste pružaju pomoć trećoj osobi. Kada do njih stigne vozilo hitne pomoći, pojavljuje se bljesak nakon kojeg muškarci leže na tlu.
Reuters navodi da je na temelju zgrada, drveća i rasporeda cesta koji se podudaraju s arhivskim snimkama područja, ustanovio da je mjesto radnje spomenutog videa zapadni rub Deir Qanoun En-Nahra. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je tamo ubijeno šest osoba, uključujući dva bolničara i dijete iz Sirije.
Isti je grad ranije ovog tjedna pogođen zračnim napadom u kojem je ubijeno 14 ljudi, što je najsmrtonosniji pojedinačni napad od proglašenja krhkog primirja prošlog mjeseca.
Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu od 2.ožujka, kada je Hezbollah pucao na izraelske položaje te uvukao zemlju u izraelsko-iranski sukob. Među mrtvima su više od 200 djece i gotovo 300 žena, prema statistikama koje je objavilo Ministarstvo zdravstva.
Međunarodno humanitarno pravo pruža zaštitu zdravstvenim radnicima i civilnoj infrastrukturi, uključujući zdravstvene centre. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je nekoliko bolnica u južnom Libanonu oštećemo u izraelskim napadima ili potpuno onesposobljeno.
Ministarstvo zdravstva navodi da su napadu u blizini bolnice Tebnine oštećena su sva tri kata zgrade, uključujući hitnu pomoć, jedinicu intenzivne njege i kirurški odjel te vozila hitne pomoći.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas