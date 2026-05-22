Saveznik u vrtu: Ova biljka koristi svima koji rastu uz nju

N1 Slovenija
22. svi. 2026. 07:19
Bosiljak
Ilustracija / Pexels

Vrtlari je sade uz druge biljke s razlogom.

U vrtu neke biljke uspijevaju još bolje ako rastu u pravom društvu. Među njima posebno mjesto zauzima bosiljak, koji nije cijenjen samo zbog svoje aromatične uloge u kuhinji, već i zbog pozitivnog utjecaja na biljke koje rastu uz njega.

Iskusni vrtlari već dugo vjeruju u pametno kombiniranje biljaka jer neke vrste mogu pomagati jedna drugoj u rastu, poboljšati otpornost i smanjiti probleme sa štetnicima. Takav način vrtlarenja postaje sve popularniji jer omogućuje prirodniju njegu vrta i manju upotrebu kemijskih sredstava.

Među biljkama koje se u tome posebno ističu upravo je bosiljak. Nezahtjevan, koristan i iznenađujuće učinkovit pratitelj mnogih povrtnih kultura.

Bosiljak kao prirodni zaštitnik vrta

Bosiljak je najpoznatiji kao omiljeni začin, ali njegove prednosti sežu mnogo dalje od kuhinje. Njegova eterična ulja i izražen miris pomažu u odbijanju nekih štetnika, poput lisnih uši i bijelih mušica, koje često stvaraju probleme u vrtu, piše Krstarica.com.

Zbog toga ga mnogi vrtlari sade u blizini drugih biljaka jer može pomoći u stvaranju zdravijeg i uravnoteženijeg okruženja za rast.

Koje biljke imaju najviše koristi od njega?

Jedna od najpoznatijih kombinacija je bosiljak i rajčica. Vrtlari često primjećuju da ta kombinacija ne pomaže samo u zaštiti od štetnika, nego navodno doprinosi i boljem rastu te kvaliteti plodova.

Dobro uspijeva i uz papriku, krastavce i tikvice jer pomaže u stvaranju stabilnijih uvjeta za rast. Koristan je i uz salatu, gdje može pridonijeti dodatnoj zaštiti od kukaca.

Bosiljak nije koristan samo u povrtnjaku. Može pronaći svoje mjesto i među ukrasnim biljkama, gdje pomaže privući korisne oprašivače i doprinosi zdravijem vrtu.

Zašto je bosiljak tako učinkovit?

Kako navodi portal, bosiljak oslobađa prirodne spojeve koji mogu zbuniti ili otjerati neke štetnike, dok svojim cvjetovima privlači pčele i druge oprašivače. Tako pomaže u stvaranju prirodne ravnoteže u kojoj i druge biljke imaju bolje uvjete za rast.

Osim toga, bosiljak je vrlo jednostavan za uzgoj. Uspijeva u tegli, na balkonu ili u vrtu, ne zahtijeva puno iskustva i zato je odličan izbor i za početnike.

Ako želite na prirodan način poboljšati zdravlje vrta i potaknuti rast drugih biljaka, bosiljak može biti jedan od najkorisnijih saveznika koje možete posaditi.

