Dalija Orešković kritizirala maturante: Ovaj dio poluobrazovane i zatrovane mladosti su budući birači

Nakon što su se društvenim mrežama proširile snimke maturantskih povorki u kojima se uzvikuju ustaški pokliči i parole, saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se oštrom objavom na Facebooku.
U statusu je kritizirala normalizaciju ustaške simbolike u javnom prostoru te upozorila na političku atmosferu koja, kako tvrdi, potiče takve pojave među mladima.
Orešković pritom povlači paralelu između reakcija javnosti na maturantske ispade i tolerancije prema istim ili sličnim porukama kada dolaze iz političkog vrha ili s velikih javnih okupljanja. Posebno se osvrnula na nedavni koncert Marka Perkovića Thompsona i reakcije dijela vladajućih struktura.
Prenosimo u cijelosti riječi Dalije Orešković:
"Kada maturanti urliču "Za dom spremni", onda je to sramota. Ali kada to uzvikuju Thompson, ministri, saborski zastupnici i Keleminci, Plenkovićeva propaganda nam kaže da je to - domoljublje.
Dok dio maturanata korača s pokličem "Ajmo ustaše", neki drugi maturanti u zrak otpuštaju bijele balone. Da ti srce pukne.
Ovaj dio poluobrazovane i zatrovane mladosti, koja ne zna ni s kojom zastavom maše i na ustaštvo miriše, to su budući birači. Takvi će se lakše identificirati s priprostim hukačima na listama, s travničkim diplomama, s politikom koja bi prekrajala granice u BiH i spajala hrvatski narod izvan RH s maticom, sve u ime velikog domoljublja i te falšne zastave.
Tužna, možda i najtužnija norijada ikada. Ali ne bi me iznenadilo da Plenkovićeva plejada "Za dom spremnih" ministara proglasi da je atmosfera spektakularna, baš kao što je bila na dan Thompsonovog hipodromskog koncerta."
