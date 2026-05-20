Ljudi koji pamte svaki dan svog života: “To nije dar, nego ponekad pravo prokletstvo”

Zamislite da se možete sjetiti gotovo svakog dana svog života kao da se dogodio jučer. Iako zvuči nevjerojatno, najmanje stotinjak ljudi u svijetu živi upravo s tom sposobnošću zahvaljujući iznimno rijetkom stanju poznatom kao HSAM – visoko superiorno autobiografsko pamćenje.

Osobe s HSAM-om mogu se s nevjerojatnom preciznošću prisjetiti događaja iz vlastitog života, datuma, razgovora i emocija, čak i desetljećima kasnije.

Tajna nije u boljem pamćenju, nego u sporijem zaboravljanju

Nova studija znanstvenika sa Sveučilišta Texas i Northwestern pokušala je otkriti zašto ljudi s HSAM-om gotovo nikada ne zaboravljaju.

Dosadašnja istraživanja pokazala su da njihov mozak informacije ne “upija” bolje od drugih ljudi, nego ih jednostavno mnogo teže briše iz memorije.

Znanstvenici zato vjeruju da je ključ u procesu konsolidacije memorije – načinu na koji mozak tijekom sna pretvara kratkoročna sjećanja u trajna.

Mozak im tijekom sna radi drugačije

Istraživanje objavljeno u časopisu Sleep pratilo je moždanu aktivnost devet osoba s HSAM-om i 13 ispitanika kontrolne skupine tijekom dvije noći spavanja, piše Nova.rs.

Iako nije bilo razlike u ukupnom trajanju sna ili kvaliteti odmora, detaljna analiza pokazala je velike razlike u moždanoj aktivnosti tijekom dubokog sna.

Kod osoba s HSAM-om zabilježena je znatno veća prisutnost tzv. “sleep spindle” valova – kratkih naleta moždane aktivnosti koji igraju ključnu ulogu u pohrani dugoročnih uspomena.

Najizraženija aktivnost primijećena je u parijetalnom dijelu mozga, povezanom sa živopisnim prisjećanjem događaja.

Znanstvenici vjeruju da njihov mozak tijekom sna učinkovitije “sprema” uspomene u dugoročnu memoriju.

“Ne mogu jednostavno krenuti dalje”

Iako savršeno pamćenje mnogima zvuči kao supermoć, ljudi koji žive s HSAM-om često ga opisuju kao veliko emocionalno opterećenje.

Jill Price, jedna od najpoznatijih osoba s ovim stanjem, još je 2010. godine u emisiji 60 Minutes rekla da joj sposobnost pamćenja otežava svakodnevni život.

“Ne mogu jednostavno krenuti dalje”, rekla je Price. “Da sam kao drugi ljudi, moj bi život bio potpuno drukčiji.”

Dok većina ljudi s vremenom zaboravlja neugodne situacije, tuge i traume, osobe s HSAM-om ih proživljavaju gotovo jednako intenzivno kao i prvog dana.

Dar ili prokletstvo?

Znanstvenici još nemaju konačan odgovor na pitanje je li savršeno autobiografsko pamćenje dar ili teret.

No nova istraživanja približila su ih razumijevanju načina na koji ljudski mozak čuva uspomene – i zašto ih neki ljudi nikada ne izgube.