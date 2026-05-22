Ovi lijekovi mogu dovesti do debljanja: Koji su znakovi upozorenja i što pacijenti mogu učiniti?

Povećanje tjelesne težine može imati brojne uzroke, a među njima se nalaze i određeni lijekovi. Stručnjaci upozoravaju kako neki terapijski pripravci mogu potaknuti apetit, usporiti metabolizam ili izazvati zadržavanje tekućine u organizmu. Ako se kilogrami gomilaju bez jasnog razloga, preporučuje se konzultacija s liječnikom.

Mnogi pacijenti primjećuju da se broj na vagi povećava unatoč nepromijenjenim prehrambenim navikama i istoj razini tjelesne aktivnosti. Prema informacijama Ljekarničke komore savezne pokrajine Hessen, pojedini lijekovi mogu imati značajan utjecaj na tjelesnu težinu, prenosi Fenix Magazin.

Koji lijekovi mogu dovesti do debljanja?

Psihijatrijski lijekovi

Određeni lijekovi koji djeluju na središnji živčani sustav, poput antidepresiva, antipsihotika i antiepileptika, poznati su po tome da mogu uzrokovati izraženo povećanje tjelesne težine. Aktivne tvari poput olanzapina i klozapina povećavaju apetit te istodobno smanjuju potrošnju energije organizma.

Stručnjaci ističu kako i poboljšanje raspoloženja tijekom terapije može dovesti do većeg uživanja u hrani. Sličan učinak mogu imati i antiepileptici poput valproične kiseline ili gabapentina.

Lijekovi za dijabetes i kardiovaskularne bolesti

Stariji lijekovi za dijabetes, poput tolbutamida ili inzulina, mogu potaknuti nakupljanje masnog tkiva. S druge strane, moderni lijekovi za mršavljenje, poznati kao “injekcije za mršavljenje”, djeluju upravo suprotno i pomažu u smanjenju tjelesne težine.

Također, beta-blokatori poput metoprolola i propranolola mogu usporiti metabolizam i izazvati osjećaj umora, što povećava rizik od dobivanja suvišnih kilograma.

Kortizon, hormoni i terapije za HIV

Dugotrajna terapija kortizonom ili hormonskim pripravcima često postupno mijenja izgled tijela. Dolazi do preraspodjele masnog tkiva, smanjenja mišićne mase i povećanog zadržavanja vode u organizmu.

Takve promjene osobito se primjećuju kod hormonskog liječenja raka prostate te kod određenih lijekova za HIV, poput kombinacija koje sadrže biktegravir ili abakavir. Stručnjaci naglašavaju kako je važno da takve terapije budu pod redovitim liječničkim nadzorom.

Znakovi koji mogu upućivati na debljanje uzrokovano lijekovima

Mogući pokazatelji uključuju:

stalan osjećaj gladi i pojačan apetit

izostanak gubitka težine unatoč zdravijim životnim navikama

početak uzimanja novog lijeka tijekom posljednjih nekoliko tjedana

Važno je napomenuti da svi ljudi ne reagiraju jednako. Hoće li lijek utjecati na težinu ovisi o vrsti aktivne tvari, dozi te individualnim karakteristikama organizma.

Terapiju ne prekidati na svoju ruku

Ljekarnici upozoravaju da pacijenti nikako ne bi smjeli samostalno prekinuti terapiju zbog povećanja tjelesne težine. Takav potez može ugroziti uspjeh liječenja i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica.

Umjesto toga, preporučuje se razgovor s liječnikom koji može procijeniti postoje li alternativni lijekovi s manjim utjecajem na tjelesnu težinu. Čak i kada promjena terapije nije moguća, zdraviji način života – pravilna prehrana i redovita tjelesna aktivnost – mogu pomoći u kontroli tjelesne mase.

Prekomjerna tjelesna težina sve veći problem

Prema istraživanjima Instituta Robert Koch, oko 53 posto stanovnika Njemačke ima prekomjernu tjelesnu težinu ili pati od pretilosti. Iako su uzroci često povezani s načinom života, u nekim slučajevima upravo lijekovi mogu biti neočekivani razlog povećanja kilograma.

Stručnjaci preporučuju da pacijenti već prilikom propisivanja nove terapije razgovaraju s liječnikom o mogućim nuspojavama, uključujući promjene tjelesne težine. Redovite kontrole mogu pomoći u ranom otkrivanju problema i spriječiti razvoj dodatnih zdravstvenih komplikacija poput visokog krvnog tlaka, gihta ili povećanog rizika od ozljeda.