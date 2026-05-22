Odvjetnik navodi da u ovom trenutku u sustavu ne postoji nitko tko prati osobe za koje svi možemo reći da su opasne: "Tražiti kod ovakvog sustava, u kakvom se mi nalazimo, konkretnog krivca zašto je to tako je potpuno bespredmetno. Predmetno je da razmišljamo u budućnosti, da ne govorimo svi kao ogorčeni građani, ministar pravosuđa i moje kolege koje su istupale, govorili su iz diskursa ogorčenog građanina. Ako ministar funkcionira na razini pravedničkog gnjeva, to je dobro za njega kao za čovjeka, all ako on to radi kao ministar, to je jako loše za sustav i on na to nema pravo. Već sedam dana ne govori kao ministar nego kao ogorčeni građanin, to mora stati. Mora se okrenuti sustavu i napraviti nešto da se sustav popravi."