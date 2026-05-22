Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o ubojstvu 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu te kaznenom sustavu u Republici Hrvatskoj.
Podsjetimo, za Lukino ubojstvo osumnjičen je Kristijan Aleksić, kojem je mladić kobne večeri došao na vrata dostaviti pizzu. Aleksić je nakon zločina pobjegao, ali je uhićen nakon više od 30 sati potrage.
Riječ je o osobi koja je i ranije bila osuđivana za ubojstvo, nasilje i napade, a protiv njega se već godinama vodi i postupak zbog ilegalnog oružja. Policija mu je još prije tri godine oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, no iako je optužnica podignuta 2023., suđenje nikada nije počelo.
Ministar pravosuđa Damir Habijan u razgovoru za RTL Direkt je rekao da je njegov mandat svaki dan na stolu te da je razmišljao o ostavci, ali da je izabrao teži put.
"Ako se prisjetimo događaja od prije 10, 20, 30 godina, tko je ubio mladu djevojku kod Sinja, silovao i ostavio na smetlištu? Ugledni građanin koji do tada nije niti krivo parkirao. Tko je ubio djevojku u Trilju? Mladi čovjek koji ni po čemu nije odskakao. Tko je napravio pokolj u Palači pravde? Policajac. Većinu ovakvih zločina naprave ljudi koji u sustavu nisu ostavili nikakvog traga", navodi Ljubo Pavasović Visković.
"Ovo nije taj slučaj, ali to je čovjek koji je osuđen na maksimalnu moguću kaznu. Od 15 godina on je dobio 14, odslužio je kaznu, istekao je uvjetni otpust, pušten je 7 mjeseci prije toga, probacija ga je pratila, što bi se moglo s njim napraviti dalje? Jednom mjesečno se trebao javljati. U zatvoru nije bilo idilično, ali što da zatvor radi s njim?", dodao je.
"U sustavu ne postoji nitko tko prati opasne osobe"
Odvjetnik navodi da u ovom trenutku u sustavu ne postoji nitko tko prati osobe za koje svi možemo reći da su opasne: "Tražiti kod ovakvog sustava, u kakvom se mi nalazimo, konkretnog krivca zašto je to tako je potpuno bespredmetno. Predmetno je da razmišljamo u budućnosti, da ne govorimo svi kao ogorčeni građani, ministar pravosuđa i moje kolege koje su istupale, govorili su iz diskursa ogorčenog građanina. Ako ministar funkcionira na razini pravedničkog gnjeva, to je dobro za njega kao za čovjeka, all ako on to radi kao ministar, to je jako loše za sustav i on na to nema pravo. Već sedam dana ne govori kao ministar nego kao ogorčeni građanin, to mora stati. Mora se okrenuti sustavu i napraviti nešto da se sustav popravi."
"Predložio bih ministru da kada smatra da protiv suca, koji nije poduzeo radnju šest mjeseci u konkretnom predmetu, da protiv svih sudaca u Republici Hrvatskoj sutra pokrene stegovne postupke i da ih izbaci s posla, ja bih mu to predložio. On je jučer ogorčeno rekao za jedno sutkinju koja šest mjeseci, u jednom relativnom bezveznom predmetu nije napravila ništa, da je treba strogo kazniti, odlično ministre. Pokrenite protiv svih, koji nisu u predmetu u kojem ureduju šest mjeseci napravili ništa, stegovne postupke. Znate što ste napravili? Izbacili ste cijeli Visoki kazneni sud na ulicu", dodao je.
