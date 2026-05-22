Filipinka nasmijala Hrvate: Što je primijetila nakon tri godine života u zemlji

Filipinka Camille Faith Bequio, koju mnogi na TikToku poznaju pod nadimkom "Mala kamilica", već tri godine živi u Hrvatskoj. Na društvenim mrežama redovito dijeli svoja iskustva života u novoj zemlji, učenja jezika i kulturnih razlika koje primjećuje kao strankinja. Ovoga puta posebno je oduševila Hrvate kada je progovorila o jednoj od njihovih najprepoznatljivijih navika – ispijanju kave.

U jednom od svojih posljednjih videa Camille je rekla da je tijekom života u Hrvatskoj postupno shvatila da kava tamo nije samo piće, nego pravi ritual. Prema njezinim riječima, Hrvati ne piju kavu na brzinu, nego za nju odvoje vrijeme.

„Ispijanje kave je ritual. Hrvati u njoj uživaju polako, uz cigaretu, knjigu ili razgovor s prijateljima. Jedan espresso bez problema može trajati čak sat vremena, bez obzira jeste li u društvu ili netko samo želi malo vremena za sebe“, napisala je.

Dodala je da ju je posebno oduševilo koliko ljudi u Hrvatskoj opušteno pristupaju tom trenutku i koliko važan dio svakodnevice predstavlja kava.

Posebno je istaknula i pitanje koje si postavljaju mnogi turisti: zašto u Hrvatskoj nema Starbucksa.

Prema njezinu mišljenju, odgovor je prilično jednostavan.

„Starbucks nudi puno slatkih sirupa, raznih dodataka i preljeva koji često prekriju pravi okus kave. Hrvati vole jednostavnu, dobru kavu, bez nepotrebnih komplikacija. Zato takav koncept ovdje vjerojatno ne bi bio posebno uspješan“, rekla je.

Pritom je pohvalila i hrvatsku naviku da ljudi rado posjećuju lokalne kafiće te tako podržavaju domaće ugostitelje i svoju kulturu ispijanja kave.

Hrvati oduševljeni njezinom objavom

Njezin video, u kojem uz šalicu kave govori o toj navici, brzo je privukao brojne komentare Hrvata koji su se potpuno složili s njezinim opisom.

„Nema ništa bolje nego otići na kavu i uživati u njoj satima“, napisao je jedan komentator.

Drugi su dodavali: „To je istina“, „Sami si napravimo svoj Starbucks“ i „Kava je najbolji dio dana“.

#fyp #zagreb #balkan #expatincroatia ♬ original sound - MalaKamilica @malakamilica Why is there no Starbucks in Croatia? 🇭🇷 ☕️ For 3 years of my stay, I tend to slowly understand the coffee culture in Croatia. 📍Drinking coffee is a ritual. Croatians love to enjoy and sip their coffee while smoking their cigarette, reading a book or talking with friends. One shot of espresso will last for an hour of conversation or enjoying the lone time. Starbucks model is not aligned with Croatian lifestyle. They love slow and calm moment with their drink. 📍Enjoyment of coffee in any occassion Hot or cold season, Croatians love their own preference of drink. It can be espresso, white coffee, tea or Cedevita. That is why every corner of the street has its own local café bars that cannot be beaten by big companies. 📍They love their coffee plain and simple. Starbucks gives a lot of fancy shots of sugary flavor and types of milk that kills the flavor of the coffee. Croatians love their coffee to be simple. No complications. This will not generate income to these companies. Overall, it is a great idea that Croatians chose to stay in their favorite local coffee shop, support local businesses and their culture over a cup of coffee. Idemo na kavu? ☕️ #croatia

Iznenadile su je i neke druge navike

Camille je nedavno na TikToku govorila i o drugim stvarima koje su je iznenadile po dolasku u Hrvatsku. Među neobičnijima je istaknula naviku da je ljudi na ulici često promatraju.

„Volim promatrati ljude, ali ne mogu jer oni gledaju mene. Onda im samo namignem“, rekla je u šali svojim pratiteljima. Na njezinu objavu reagirao je i jedan hrvatski pratitelj koji je pokušao objasniti lokalni mentalitet.

Napisao je da Balkan obilježavaju „snažni, ali pošteni ljudi“ kojima treba malo vremena da nekoga prihvate, ali kada se to dogodi, često ga smatraju dijelom obitelji.

Dodao je i da je promatranje ljudi jednostavno dio lokalne kulture i navike jer su ljudi pažljiviji prema onome što se događa oko njih i brzo reagiraju ako nekome treba pomoć.

Camille svojim objavama tako i dalje na zabavan način otvara teme o kulturnim razlikama, a svojim opažanjima često nasmije i oduševi brojne Hrvate koji u njezinim videima prepoznaju dio svoje svakodnevice.