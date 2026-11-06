komentirao i iran
Trump najavio mogući dogovor koji bi obuhvatio i Europu: "Svi će biti oduševljeni"
Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je da bi se mogao postići veliki sporazum o okončanju rata u Ukrajini, a nakon sastanka s posebnim izaslanikom ruskog predsjednika Kirilom Dmitrijevom u Bijeloj kući rekao je da bi dogovor mogao obuhvatiti i druge europske zemlje.
Trump nije iznio pojedinosti razgovora, ali je rekao da bi sporazum bio ”velik” i da bi njime ”svi bili oduševljeni”. Pritom je naveo da se nije sastao s ukrajinskim predstavnicima koji su također doputovali u Washington.
Američki dužnosnici u Bruxellesu u međuvremenu su održali razgovore s predstavnicima Ukrajine, NATO-a i europskih partnera. Trumpov zet Jared Kushner ocijenio ih je produktivnima i sadržajnima, istaknuvši da su se odnosili na sigurnosna jamstva za Ukrajinu i širu europsku sigurnosnu strukturu.
Kushner je dodao da SAD s uključenim stranama traži praktična rješenja za završetak rata i smanjenje rizika od budućih sukoba.
Dmitrijev zahvalio Melaniji Trump na ulozi u primirju
Ranije u četvrtak Dmitrijev je na događaju u Bijeloj kući zahvalio prvoj dami Melaniji Trump na njezinu doprinosu u postizanju privremenog primirja u ukrajinskom gradu Oleškiju, koji je pod ruskom okupacijom.
Primirje je trajalo od utorka do nedjelje navečer prošlog tjedna. Rusija i Ukrajina zahvalile su Melaniji Trump na nastojanjima da se evakuiraju ljudi zarobljeni u gradu, gdje je ponestajalo hrane i medicinskih potrepština.
Dmitrijev, blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, u travnju 2025. već je razgovarao s američkim dužnosnicima u Bijeloj kući, ali iza zatvorenih vrata. Prema američkim medijima, ovo je bio njegov prvi nastup na službeno najavljenom događaju u Bijeloj kući, a čini se i prvi susret ruskih i ukrajinskih predstavnika uživo u toj zgradi.
Među ukrajinskim predstavnicima koji su također bili pozvani bili su David Arahamija, čelnik parlamentarnog kluba stranke predsjednika Volodimira Zelenskog, i pučki pravobranitelj Dmitro Lubinec.
Uz posredovanje SAD-a, Ukrajina i Rusija trebale bi sljedećeg tjedna nastaviti razgovore u Abu Dhabiju o okončanju rata koji je počeo ruskom invazijom u veljači 2022.
Trump razmatra nastavak rata protiv Irana, odluku će donijeti uskoro
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da će uskoro odlučiti hoće li nastaviti rat protiv Irana, koji su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli u veljači s ciljem sprječavanja Teherana da razvije nuklearno oružje.
Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da razmatra treba li nastaviti napade kako bi osigurao da iranski nuklearni program bude trajno zaustavljen. Pritom je izrazio želju da se izbjegne daljnje razaranje Irana, ali nije isključio mogućnost novih napada.
"Uskoro ćete znati”, poručio je.
Nakon sastanka sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost Trump je rekao da su Sjedinjene Države u Iranu ostvarile sve što su željele postići te da će sada odlučiti o daljnjim koracima.
Američki portal Axios izvijestio je, pozivajući se na dužnosnika američke vlade, da Središnje zapovjedništvo američkih oružanih snaga (CENTCOM) pojačava pripreme za mogući nastavak opsežnih vojnih operacija u Iranu, ali da još nije dobilo nove zapovijedi iz Washingtona.
Posrednici su posljednjih dana nekoliko puta boravili u Teheranu radi razgovora, a Trump je nedavno i sam govorio o mogućem napretku u pregovorima o okončanju sukoba, podsjeća dpa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare