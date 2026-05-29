Policija spriječila planirano ubojstvo! U hotelu pronašli 25-godišnjaka s pištoljem

U srijedu, 27. svibnja 2026. godine u popodnevnim satima, na području Trešnjevke u hotelskoj sobi, policijski su službenici temeljem svojeg operativnog rada ciljano pronašli muškarca bez identifikacijskih dokumenata. On je tada izjavio da je 25-godišnji državljanin Srbije te da je u Hrvatsku ušao ilegalno prije nekoliko dana. Kod sebe je imao pištolj s pripadajućim spremnikom u kojem se nalazilo sedam komada streljiva, a s oružja je djelomično bio uklonjen tvornički broj.