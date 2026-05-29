NJEMAČKA NA PREKRETNICI
Prijeti im slom mirovinskih sustava: Mirovina sa 70 godina - manje novca i duži radni vijek?
Njemačku je posljednjih dana zahvatila rasprava o mogućem produljenju radnog vijeka do 70. godine života i smanjenju razine mirovina. Iako su medijski napisi da vladino povjerenstvo priprema takve mjere brzo demantirani, tema je izazvala snažne reakcije i ponovno otvorila pitanje održivosti mirovinskog sustava.
Povod raspravi je sve nepovoljniji omjer zaposlenih i umirovljenika, zbog čega stručnjaci upozoravaju da će sustav u budućnosti trebati reforme.
Mnogi građani strahuju da bi to moglo značiti dulji radni vijek uz manje mirovine.
Posebno su zabrinuti radnici koji obavljaju fizički zahtjevne poslove.
Klesar Mentor Hasanaj, koji svakodnevno radi s teškim kamenim blokovima, smatra da rad do 70. godine za mnoge jednostavno nije realan. Ističe kako fizički poslovi ostavljaju posljedice na tijelo te da političari često nemaju dovoljno razumijevanja za stvarnost radnika na terenu, piše Deutsche Welle.
Sve izraženiji strah od siromaštva
S druge strane, dio zaposlenih u intelektualnim zanimanjima ne vidi problem u duljem ostanku na tržištu rada. Porezni savjetnik Manfred Mirling, koji ima 66 godina, kaže da planira raditi i nakon 70. godine jer se i dalje osjeća mentalno spremnim te smatra da iskustvo s godinama postaje velika prednost.
No, prema riječima mirovinskog savjetnika Mikea Jaegera iz Njemačkog mirovinskog osiguranja, mnogi građani tek pri izračunu buduće mirovine postanu svjesni koliko će primanja imati nakon umirovljenja.
Strah od siromaštva u starosti sve je izraženiji, a mnogi procjenjuju da će morati raditi dulje nego što su planirali kako bi osigurali pristojan životni standard.
Umor radnika nakon pedesete
Jaeger upozorava da iscrpljenost ne pogađa samo fizičke radnike. I osobe koje rade uredske ili intelektualne poslove mogu već u pedesetima osjećati ozbiljan mentalni umor i smanjenu radnu sposobnost.
Aktualna rasprava pokazuje koliko je pitanje mirovina osjetljivo za njemačko društvo. Građani strahuju da bi buduće reforme mogle značiti dulji radni vijek i niže mirovine, dok vlasti istodobno traže način kako očuvati održivost sustava suočenog sa starenjem stanovništva.
