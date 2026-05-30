Rubio čestitao Hrvatskoj Dan državnosti: "Amerika stoji uz vas"

Državni tajnik SAD-a Marco Rubio čestitao je u subotu Dan državnosti Hrvatskoj, zemlji koju je nazvao NATO saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom.

“Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa”, napisao je Rubio čestitajući praznik hrvatskom narodu u ime Sjedinjenih Država, u priopćenju poslanom odmah iza ponoći.

Državni je tajnik ocijenio da dvije države održavaju blizak odnos jer ih veže “zajednička predanost regionalnom miru i stabilnosti”, kao i demokratske vrijednosti, od čega su obje nacije mnogo profitirale.

“Sjedinjene Američke Države cijene snažno partnerstvo s Hrvatskom”, napisao je u čestitki, dodajući da “doprinos Hrvatske regionalnoj energetskoj sigurnosti i obrambenoj suradnji ostaje ključan za snagu transatlantskih odnosa”.

Pohvalio je pritom vodstvo Hrvatske u uspješnom organiziranju samita i poslovnog foruma Inicijative Triju mora u travnju, tvrdeći da su su oni “pokazali predanost unapređenju regionalne povezanosti i prosperiteta”.

“Radujemo se izgradnji naših energetskih partnerstava i unapređenju stvarnih gospodarskih prilika za Amerikance i Hrvate u godinama koje dolaze”, zaključio je Rubio.

Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine, navodi Hrvatski sabor na svojim stranicama.